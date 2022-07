“Ritocco zero”, Alba Parietti pubblica uno scatto in bikini: boom di like per lei

Alba Parietti ha stregato i social con uno scatto mozzafiato in costume: la conduttrice in forma smagliante.

L’ex concorrente di Tale e Quale Show, che ha spento 61 candeline lo scorso 2 luglio, vive una seconda giovinezza.

Attrice, conduttrice, showgirl: Alba Parietti è amatissima dagli italiani. Anche sui social, Alba Parietti ha conquistato il grande pubblico.

Nella scorsa stagione televisiva, abbiamo visto Alba Parietti protagonista di due programmi di successo targati Rai Uno: Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Alba Parietti, oltre che come opinionista, potrebbe presto tornare in tv in un nuovo reality: il suo nome, infatti, è tra i papabili di ben due trasmissioni. Si tratta del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, e de La Talpa, che tornerà su Italia Uno dalla prossima stagione.

La foto di Alba Parietti

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Alba Parietti ha stupito i social con uno scatto in costume total black. Si tratta di un trikini che mette in risalto tutta la bellezza della conduttrice, nonché la sua forma smagliante. Scrive Parietti: “Foto ritocco zero”. La conduttrice, che lo scorso 2 luglio ha compiuto 61 anni, vive una seconda giovinezza. Tantissimi i like e il complimenti arrivati sotto al post.

Il nuovo compagno di Alba Parietti

Dopo settimane di rumors insistenti, e di diverse paparazzate della coppia, Alba Parietti ha ufficializzato, con uno scatto sui social, la sua relazione. Ma chi è il nuovo compagno della conduttrice? Si chiama Fabio Adami, romano, classe ’67 ed un sales manager di Poste Italiane. Di lui non si sa molto, visto che vive lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo: è separato ed ha avuto due figli dal precedente matrimonio. I due si sono conosciuti durante una cena di amici comuni. Nello scatto social che vi abbiamo citato, Parietti ha scritto anche un breve ma significativo messaggio: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria, ve lo dico dopo 5 anni da single granitica e convinta”.

Alcuni giorni prima, nel corso di un’intervista rilasciata a Storie Italiane, condotto su Rai Uno da Eleonora Daniele, Alba Parietti aveva per la prima volta parlato pubblicamente della sua nuova relazione. L’attrice aveva spiegato: “Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì. Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato. Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. È giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto”.