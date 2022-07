Albe, confessione choc del cantante di Amici | Cosa ha bloccato la sua vita

In una lunga intervista, Albe, sesto finalista di Amici, ha rivelato alcuni particolari privati sulla sua salute che hanno molto preoccupato i fans.

Nonostante sia arrivato solo al sesto posto, Albe nell’edizione di Amici 2022, è stato uno dei più apprezzati. Con il suo modo di fare, la sua storia d’amore è entrato nel cuore del pubblico che continua a seguirlo con enorme affetto.

Forse proprio per questo senso di riconoscenza, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui, per usare una metafora, si è messo “a nudo” raccontando tutto di sé, anche alcuni particolari privati e inediti, che hanno allarmato le sue fan.

Ma di cosa si tratta? Di un episodio che risale a molto prima della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, e che lo ha colto davvero di sorpresa. Gli strascichi di questo però, Albe se li è portati dietro rischiando, durante il programma di dover abbandonare.

Ora però per fortuna sta meglio, e anzi nella videointervista, ha raccontato di essere molto impegnato con il lavoro, anche se, ha confessato, ancora non si sente assolutamente arrivato. “Non mi sento ancora nessuno eh, però insomma ho cose da fare. Ti devi impegnare, mi sono fatto un mazzo tanto, anche se quando sono uscito sono rimasto un po’ male“.

Albe, confessione chock del cantante di Amici. Un problema di salute che torna dal passato

Il sesto finalista di Amici ha anche raccontato un problema del suo passato quando improvvisamente ha avuto un attacco di panico per la prima volta nella sua vita e questa cosa lo ha spaventato molto. “Inizialmente avevo molta ansia, non so perché. Forse quando desidero tanto un cosa e poi la ottengo non sto bene, mi viene l’ansia. Quando ho pubblicato il primo video su Tiktok fece due milioni di visualizzazioni e divenne virale. Il giorno dopo ho avuto questo attacco di panico, ho preso il telefono, l’ho dato a mia sorella e le ho detto: ‘tienilo tu per un giorno che sembra il mio compleanno quando tutti mi scrivono auguri e non ce la fai a rispondere e quindi pensi che loro se la prendono a male“. Quindi sarebbe proprio l’ansia, che poi gli ha portato ad avere gli attacchi di panico, il problema di Albe.

Albe, anche ad Amici “ho toccato il fondo”

Anche durante il programma, questa sorta di problema si è ripresentato, e Albe lo ha raccontato. “Non riuscivo ad essere me stesso” dice “anche Luca (LDA) mi riprendeva, mi diceva: ‘Devi essere te. Come fai in casetta devi farlo anche in puntata e la gente ti amerà perché sei vero’. Non è che ero finto ma magari non ero totalmente io e questa cosa mi ha fatto andare giù. Ho toccato il fondo e poi mi sono dato una spinta e sono tornato su“.

Per fortuna le cose sono andate alla fine bene, e nel programma Albe ha anche conosciuto l’amore con Serena Carella che a settembre partirà per New York per lo stage vinto . “Non ho paura” dice Albe in proposito, “perché ho qualcosa da fare nella vita, mi impegno, non sono più a casa fermo lì come un ebete. La stessa cosa per lei e per questo sono contentissimo“.