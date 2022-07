“Aspettare ore? Meglio il mio aereo privato”, Sonia Bruganelli provoca sui social: scoppia la polemica

L’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, ha voluto pungere i suoi followers con un altro scatto nel suo jet privato: eccolo la foto e le sue parole.

Lei è una delle imprenditrici e opinioniste tv più note, e chiacchierate, del piccolo schermo nostrano. Lo scorso anno, ha debuttato nel piccolo schermo, al fianco di Adriana Volpe, come opinionista per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando chiaramente di Sonia Bruganelli, la quale sarà presente anche la prossima stagione del reality di Canale 5, questa volta al fianco di Orietta Berti.

Sonia Bruganelli, dicevamo, è un’affermata imprenditrice, fondatrice dell’Agenzia SDL, che si occupa da quasi vent’anni di casting e provini per i maggiori programmi Mediaset.

Lo scatto di Sonia Bruganelli

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Sonia Bruganelli ha postato uno scatto mentre si trova all’interno del suo jet privato. Niente di incredibile, se non fosse che proprio l’aereo privato della moglie di Paolo Bonolis è stato oggetto di diverse critiche sui social, ma non solo. Tempo fa, Bruganelli, era stata attaccata – si parlava di ostentazione della ricchezza – per una foto pubblicata nel jet. Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nel corso di uno dei frequenti battibecchi con Adriana Volpe, quest’ultima le aveva rinfacciato quello scatto. Ecco perché, insieme alla foto, sono anche arrivate queste parole di Bruganelli.

Si legge in didascalia alla foto: “Giuro che prima o poi la smetto, per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.

La presunta crisi con Paolo Bonolis

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di una presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, a causa di alcuni tweet sibillini, pubblicati dall’opinionista del Grande Fratello Vip. L’allarme crisi per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è però rientrato dopo pochi giorni.

Tra l’imprenditrice e il conduttore Mediaset va tutto a gonfie vele e, in questi giorni, i due si stanno godendo le vacanze insieme alla loro splendida famiglia per ricaricare le pile in vista della nuova stagione televisiva.