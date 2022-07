Belen in crisi con Stefano De Martino? La conduttrice rompe il silenzio: “E’ stato brutto…”

La conduttrice argentina di Tu Si Que Vales, dopo i rumors dei giorni scorsi circa una possibile crisi con Stefano De Martino, Belen Rodriguez, ha rivelato tutto.

Conduttrice, modella, showgirl ed influencer: Belen Rodriguez è amatissima dal grande pubblico. Nella scorsa stagione televisiva è stata al timone di Tu Si Que Vales e Le Iene.

Negli ultimi giorni, Belen Rodriguez è stata assente dai social, dove di norma è molto attiva. Subito sono iniziati a circolare rumors su una possibile crisi con Stefano De Martino, causata, si diceva, dall’assenza prolungata del conduttore napoletano da casa, causa impegni di lavoro.

Ma si era parlato anche di una Belen profondamente adirata a causa della partecipazione, ormai certa, del suo ex compagno Antonino Spinalbese – papà della sua bambina Luna Marì – al Grande Fratello Vip 7. La conduttrice argentina teme un polverone mediatico nel reality. Ma la realtà è diversa.

Le parole di Belen Rodriguez

Nel corso di una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sull’assenza di questi giorni, rivelando di essere stata positiva al Covid. Ha spiegato la conduttrice argentina: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto. Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto, come al solito”. La showgirl, che durante le stories si trovava nel camerino del programma di Canale 5, Tu Si Que Vales, le cui registrazioni dei provini sono iniziate, ha voluto dunque mettere a tacere le voci circa una crisi con Stefano De Martino.

La prossima stagione televisiva

Come anticipato, indirettamente, dalla stessa Belen Rodriguez nelle stories pubblicate oggi, la conduttrice argentina sarà ancora al timone del programma Tu Si Que Vales, che andrà in onda in autunno. Confermatissimi, al suo fianco, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, mentre è in dubbio la presenza di Giulia Stabile. Mentre in giuria, ci saranno ancora una volta Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi, con Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare.

Belen Rodriguez, però, dovrebbe lasciare la conduzione de Le Iene, avuta dalla seconda parte della stagione, insieme a Teo Mammucari. Il comico e conduttore romano dovrebbe esserci, mentre al suo fianco potrebbe arrivare una nuova conduttrice. Non sarebbe mai scattato il feeling tra la showgirl argentina e la produzione della nota trasmissione di Italia Uno.