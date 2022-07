Fedez, paura per l’incidente di un familiare | “Ci ha fatto sudare freddo”

Ormai la famiglia Ferragnez ha abituato i suoi milioni di follower a conoscere tutto della loro vita privata. Fedez lo ha fatto anche stavolta, raccontando dell’incidente di un familiare che ha rischiato molto.

Solo pochi giorni Fedez le aveva fatto vivere una serata da sogno, tra champagne, auto di lusso e cena al ristorante. Era stato con lei condividendo tutto suoi social che si erano emozionati per un gesto così bello da parte del rap. Oggi è arrivata invece la doccia gelata.

“Abbiamo sudato freddo” ha raccontato ai suoi follower visibilmente provato da quanto successo. Subito i social sono accorsi in suo aiuto e anche se la vicenda non è ancora terminata, il grande affetto del suo pubblico lo ha consolato e forse anche un po’ emozionato.

La persona cara di cui ha raccontato Fedez è stata portata subito in ospedale dove ha ricevuto cure immediate, ed è stata operata d’urgenza, ma come ha detto il marito di Chiara Ferragni lo spavento è stato grande

Fedez, paura per l’incidente di un familiare. Di chi si tratta

Un timore, quello di Fedez e della sua famiglia, dovuto soprattutto all’età di nonna Luciana che ha compiuto da poco 91 anni e che cadendo si è fratturandosi il bacino. A raccontarlo proprio lui su Instagram: “Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Ci ha fatto sudare freddo! Sei una roccia nonna”. Oltre a rassicurare i suoi follower facendogli sapere che l’operazione è andata bene, ha condiviso anche uno scatto che lo ritrae con la nonna e ha scritto: “Raga sono troppo contento che sia andato tutto per il meglio!”. Solo pochi giorni fa, proprio a lei aveva dedicato una romantica serata portandola a cena e presentandosi all’appuntamento con un grande mazzo di fiori. Da sempre infatti è legato in modo particolare alla nonna, che spesso è stata anche protagonista di alcune sue stories su Instagram.

Una lunga convalescenza e l’attacco alla Lucarelli

Ora la nonnina di Fedez dovrà però avere un lungo periodo di riabilitazione, necessario in questi casi sopratutto vista l’età, ma le notizie sono buone e nonna Luciana si riprenderà presto. Nel frattempo però, arriva lo sfogo del nipote contro Selvaggia Lucarelli che spesso ha lanciato delle frecciatine proprio ai Ferragnez.

“Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi. Io e te non siamo così diversi da quello che credi, perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto”. Poi però il rapper ha fatto marcia indietro lasciandosi andare ad uno sfogo con i suoi follower. “Sono terribilmente deluso da me stesso in questo momento, dopo quello che era successo (riferendosi alla sua operazione per l’asportazione di un tumore al pancreas ndr), mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi ha dato a disposizione, e questa, è una terribile perdita di tempo”.