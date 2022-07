Che Dio Ci Aiuti, nuova stagione: arriva l’amata protagonista di Amici | Fan in deliro

Da Amici a Che Dio Ci Aiuti: l’amatissima protagonista del talent Mediaset pronta a sbarcare nella soap di Rai Uno. Ecco di chi stiamo parlando.

In questi lunghi vent’anni, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici, è stato una vera e propria fucina di talenti. Tantissimi i cantanti e i ballerini – alcuni di questi diventati anche conduttori, come Stefano De Martino – che hanno mosso i loro primi passi nel talent.

Dicevamo, cantanti, ballerini, conduttori ma raramente attori, anche se, ricorderanno i telespettatori, c’è stato un tempo in cui si studiava anche recitazione nel talent.

Eppure, una ballerina – amatissima dal grande pubblico – è pronta a fare il suo debuttato nel mondo della recitazione, entrando direttamente dalla porta principale, nella soap di successo di Rai Uno, Che Dio Ci Aiuti.

Elena D’Amario sbarca in Rai

Dunque, di chi parliamo? Della bravissima e talentuosa ballerina Elena D’Amario. Quest’ultima ha fatto il suo debutto ad Amici nel 2010, partecipando a quell’edizione e andando in finale. Molti telespettatori ricorderanno certamente la sua relazione, in quell’anno, con un altro allievo del talent, il cantante Enrico Nigiotti. In seguito si è trasferita negli Stati Uniti per studiare danza, divenendo tra l’altro la prima ballerina del Persons Dance Academy. Oggi è anche ballerina professionista del programma di Maria De Filippi.

Lo scorso febbraio, Elena D’Amario ha incantato il palco del Teatro Ariston nel corso della serata cover e duetti del Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus. La ballerina, ha accompagna Elisa con una coreografia spettacolare sulle note di What a feeling.

Un grande debutto televisivo

Non è ancora chiaro in che ruolo vedremo Elena D’Amario. La notizia è stata riportata da TvBlog: a quanto pare, a differenza del cameo di Stefano De Martino della sesta stagione, la ballerina dovrebbe avere un ruolo molto più ampio nella narrazione della serie. Si tratta della prima grande prova di recitazione per lei, che si ritroverà al fianco di Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi.

Già, nonostante i rumors dei mesi scorsi, dichiarazioni sibilline e fughe di notizie, Elena Sofia Ricci interpreterà ancora una volta Suor Angela nella settima stagione. Le riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese e le nuove puntate dovrebbero arrivare sui nostri schermi non prima della primavera 2023.