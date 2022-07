GF 7, nella prossima stagione 3 ritorni clamorosi | Le prime indiscrezioni che dovevano rimanere segrete

Nonostante manchi ancora qualche mese alla nuova edizione del GF Vip 7, alcune “gole profonde” hanno già parlato, rivelando i nomi dei prossimo concorrenti che dovevano rimanere segreti. Ecco chi sono i tre nuovi clamorosi ritorni.

“Se lo sa Signorini… “, questa è la preoccupazione più grande quando qualcuno si lascia sfuggire qualche notizia sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La segretezza in questi casi è importante, perché l’effetto sorpresa è la cosa di cui fondamentalmente è composto il programma.

Ma non solo. Il toto nomi è segreto quindi si può comprendere benissimo perché Alfonso Signorini vuole che nel suo staff abbiano tutti le bocche cucite. Almeno all’apparenza, perché qualche gola profonda c’è sempre che si lascia sfuggire qualcosa. Ed ecco che le sorprese arrivano prima.

Quella uscita questa volta è abbastanza clamorosa perché se fosse confermata vedrebbe il ritorno di tre volti molto noti al pubblico del reality. Uno tra tutti aveva creato, nella scorsa edizione, dinamiche importanti all’interno del gioco e per questo era stato spesso criticato.

GF 7, nella prossima stagione 3 ritorni clamorosi. Di chi si tratta?

Secondo le voci che circolano, si tratterebbe di Alex Belli che ha fatto tanto parlare di lui per il triangolo amoroso che l’ha visto protagonista con Delia Duran e Soleil Sorge, e di Giucas Casella e Francesca Cipriani parecchio apprezzati dal pubblico senza ombra di dubbio per la loro simpatia. In ogni caso la presenza di questi sarebbe solo momentanea all’interno del gioco, almeno a sentire l’influencer Amedeo Venza che ha anticipato: “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione”. La loro presenza sarebbe importante per creare nuove dinamiche magari con i concorrenti della nuova edizione. Chissà se uscirà qualche altro triangolo?

Chi saranno gli altri volti presenti nel reality

Anche Dagospia ha azzardato delle ipotesi. Il nome uscito dal sito di Roberto D’Agostino sarebbero quello della contessa Patrizia De Blanck che ha già partecipato al reality show che vede al timone Alfonso Signorini: “Si dice che potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram”. Si legge.

Sempre parlando di ex concorrenti, i fan delle sorelle Selassié, stanno lanciando appelli al conduttore. Questo da quando si è sparsa la voce che al timone del GF Vip Party, il programma in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity, a quanto pare ci sarà Soleil Sorge. I fan delle principesse hanno proposto Lulù in coppia, visto che le due sono sempre andate d’accordo. “Questa ragazza merita di ricevere la luce che le spetta, ha tutte le carte in regola per riuscirci”, “Personaggio rivelazione della scorsa edizione, quale miglior conduzione se non la sua? Noi siamo pronti e voi?”. Hanno scritto e chissà se Signorini…