Chiara Ferragni sfida la censura Instagram e posa in topless: lo scatto da urlo

L’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ha stupito ancora una volta i suoi tantissimi followes con uno scatto mozzafiato.

Influencer, imprenditrice digitale, uno dei volti più noti ed amati dei social. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, prossima co-conduttrice, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, della prima e ultima puntata del Festival di Sanremo 2023.

La moglie di Fedez – una delle influencer più seguite al mondo – tra moda, social e tv, è una delle imprenditrici più note del panorama nazionale. In queste settimane, i Ferragnez, si stanno godendo le vacanze in giro per il Paese, per la gioia dei loro tantissimi fan.

Chiara Ferragni e Fedez, sono convolati a nozze il 1 settembre del 2018 a Noto, in Sicilia. Nel marzo dello stesso anno, hanno avuto un figlio, Leone, mentre nel marzo del 2021 è nata la loro secondogenita, Vittoria.

Lo scatto di Chiara Ferragni

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 27,5milioni di followers – Chiara Ferragni ha stregato i social. L’infleuncer si è mostrata in tutta la sua bellezza con uno scatto in topless, mentre si trovava in barca. In forma mozzafiato, la moglie di Fedez osa sempre di più e sfida la censura del popolare social. Tantissimi i like al post, come tantissimi sono i complimenti arrivati all’influencer.

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Due grandi progetti per i prossimi mesi

Tra poche settimane, inizieranno le riprese per la seconda stagione di The Ferragnez, che sarà disponibile sempre su Amazon Video. Nella prima, si è raccontato della nascita della secondogenita della coppia, Vittoria e della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 di Fedez, insieme a Francesca Michelin. Di cosa parlerà la seconda? In molti sperano in un dietro le quinte del prossimo Festival, condotto da Chiara Ferragni ma, al momento, l’operazione è top secret.

Proprio la conduzione della puntata di apertura e della finalissima, insieme al direttore artistico Amadeus e – annunciato nella giornata di ieri – al cantante Gianni Morandi, rappresentano le due grandi sfide di Chiara Ferragni. L’influencer più famosa d’Italia è chiamata alla prima grande prova in tv: per lei una futura carriera nel piccolo schermo? Staremo a vedere.