Si allarga la famiglia Middleton, annuncio a sorpresa: “Nato stamane a Londra”

Il grande annuncio è arrivato a sorpresa questa stamattina e pubblicato dai tabloid britannici: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lei è la vera star della Royal Family: a Londra, non si parla d’altro, ovvero della Duchessa Kate Middleton, moglie del Principe – e terzo in linea di successione al trono – William Windsor, figlio del Principe Carlo e nipote della Regina Elisabetta II.

Tra cerimonie, eventi, beneficenza, Kate Middleton sta riscuotendo grande successo presso i britannici e, un giorno, sarà Regina accanto a suo marito. Figlia di Michael Middleton e Carol Goldsmith, entrambi ex assistenti di volo, Kate ha una sorella ed un fratello.

Il più piccolo della famiglia è James William, mentre è molto conosciuta sua sorella Philippa Charlotte, detta Pippa.

L’annuncio di stamane

I tabloid londinesi stamane hanno pubblicato la notizia della nascita del terzogenito di Pippa Middleton e suo marito, James Matthews. Il parto sarebbe avvenuto a St. Mary’s Hospital di Londra, lo stesso ospedale dove sono nati i figli di Kate Middleton e il Principe William. Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito: nonostante la gravidanza della sorella della Duchessa di Cambridge fosse cosa nota, i due hanno voluto mantenere il gran riserbo sul giorno della nascita. In occasione del Giubileo di Platino per i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, Peppa Middleton – che vive ormai lontano dai riflettori – aveva stupito tutti presentandosi con il pancione in bella vista.

Dunque, per la coppia è il terzo figlio – come Kate e William del resto – dopo Arthur, nato 3 anni fa, e Grace, che ha 16 mesi. James Matthews, marito di Pippa Middleton, è uno degli uomini più ricchi del Regno Unito e si occupa di finanza. I suoi genitori, sono proprietari di uno dei più esclusivi hotel del mondo, l’Eden Rock Hotel di Londra.

I rapporti con la Famiglia Reale

Dunque, i Duchi di Cambridge hanno un altro nipotino. E dire che la notizia della nascita del terzo figlio di Pippa Middleton arriva proprio proche settimane dopo la pubblicazione di alcuni incredibili – e presunti – retroscena tra la famiglia Middleton e Windsor. A quanto pare, infatti, Kate e William avrebbero litigato più volte a causa del papà della Duchessa.

Anche i rapporti tra il Principe William e suo padre, il Principe ed erede al trono Carlo, sarebbero stati turbolenti proprio a causa di alcune frizioni tra il figlio della Regina Elisabetta II e il suo consuocero. Inoltre, Carlo non gradirebbe affatto il maggior coinvolgimento nella vita dei Duchi dei suoi consuoceri rispetto a lui e sua moglie Camilla.