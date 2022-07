Elodie in bikini color oro: la cantante è divina | Lo scatto mozzafiato [FOTO]

La cantante Elodie in forma smagliante in bikini: lo scatto che ha infiammato i social da parte dell’ex di Amici.

Lei è una delle cantanti e personaggi tv più amate del mondo dello spettacolo e della musica nostrana. Talento e bellezza, energia ed eleganza, Elodie Di Patrizi è di certo uno dei volti più noti della nuova generazione musicale nostrana.

Partita da Amici, dove nella 15esima edizione, nel 2014, arrivò seconda, Elodie è oggi una delle cantanti più note del Paese. Nel febbraio del 2021 è stata ospite d’onore del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e Fiorello, dove ha incantato il Teatro Ariston con una serie di medley, compreso un grande tributo a Raffaella Carrà.

Lo scorso anno, invece, è stata protagonista del noto reality di Amazon Video, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, in coppia con l’amica e cantante, Miss Keta. In seguito ha condotto una delle puntate della nuova stagione de Le Iene, insieme a Nicola Savino.

Lo scatto di Elodie

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Elodie si è mostrata in tutta la sua bellezza. La cantante milanese – che si sta godendo le vacanze – è immortalata in questo scatto con indosso un bikini color oro. Capelli rasta e lunghissimi, in forma mozzafiato, la bellissima ex compagna di Marracash è divina. Tantissimi i like e le reaction arrivati al post.

Vita privata di Elodie

Lo scorso anno, Elodie e Marracash hanno annunciato la fine della loro relazione. I due sono rimasti in ottimi rapporti, come testimonia anche il brano Crazy Love contenuto nell’ultimo album del rapper milanese, Noi, loro, gli altri. Il video del brano – realizzato quando ormai i due si erano lasciati da mesi – vede tra i protagonisti proprio Elodie.

In seguito la cantante è stata paparazzata diverse volte in compagnia del noto modello Davide Rossi. Sembra che tra i due la storia non sia decollata. Nelle ultime settimane, però, Elodie e Marracash si sono riavvicinati tantissimo. Il rapper è stato beccato ad un concerto della cantante ex di Amici e i due hanno scattato qualche foto insieme. Tanto è bastato per far tornare a sognare i fan: i due sono buoni amici oppure stiamo assistendo ad un lento, e inesorabile, ritorno di fiamma? Staremo a vedere.