Principe Harry, pronto a rivelare i segreti di Buckingham Palace.| La notizia fa tremare la corona

Sale la preoccupazione nella famiglia reale, il principe Harry sarebbe pronto a fare un passo decisivo e a rivelare i segreti di Buckingham Palace.

Mai come ora tremano i reali inglesi. Dopo l’allontanamento di Harry e Meghan, il nipote prediletto della regina, stanco di essere messo ai margini, ha deciso di parlare raccontando tutto quello che succede in seno alla casa reale.

Scandali, tradimenti, realtà mai dette, il principe dirà tutto, e in molti con le sue parole, ne uscirebbero con le ossa rotte. È facile quindi immaginare il fermento che gira tra i lunghi corridoi della casa reale, che nel corso dei secoli ne hanno viste di tutti i colori.

Tutto questo succederà con un libro. Una biografia dettagliata del principe, scritta a quattro mani insieme al ghost writer JR Moehringer. Il libro doveva uscire a fine 2022 ma pare che la pubblicazione sia slittata ai primi mesi del 2023. Intanto i media internazionali hanno ipotizzato i probabili segreti contenuti nell’opera, che la casa editrice Penguin Random House, si è assicurata con un anticipo di 20 milioni di dollari, che porterebbe ad una rottura definitiva del Principe Harry con la sua famiglia.

Principe Harry, pronto a rivelare i segreti di Bukingham Palace. Quali sarebbero

Dalle prime indiscrezioni, si parlerà sicuramente di razzismo, soprattutto di chi nella famiglia reale avrebbe mostrato preoccupazione per il colore della pelle del piccolo Archie, come aveva rivelato Meghan durante l’intervista scandalo con con Oprah Winfrey. Poi sicuramente racconterà i motivi della lite con il fratello William, e le ragioni che hanno portato i due ad allontanarsi. In questo caso, e questo sarebbe un’ulteriore segreto, potrebbe venire fuori anche la verità del cattivo rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle.

Nessuno riuscirebbe ad arginare le parole di Harry

Ma non sarebbe finita qui. Nel gennaio 2020, Harry e Meghan hanno annunciato che non sarebbero più stati reali attivi e che pertanto sarebbero diventati finanziariamente indipendenti. Per risolvere la situazione la Regina Elisabetta aveva organizzato un incontro a Sandringham con suo nipote, invitando pure Carlo e William. Harry si è però rifiutato di pranzare con il fratello maggiore: come mai?

Nella sua biografia il Principe Harry dovrebbe anche spiegare perché la Regina Elisabetta non si è scattata una foto con la nipote Lilibeth Diana, conosciuta in occasione del suo Giubileo di Platino. Per finire, Harry dovrebbe inoltre ammettere di non aver mai gradito Camilla e di non sopportare l’idea che la donna possa diventare la futura regina d’Inghilterra, posto che sarebbe spettato di diritto alla principessa Diana. Se così fosse fanno bene i reali a tremare.