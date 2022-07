Giulia Salemi, la notizia che tutti aspettavano | “Finalmente io e Pierpaolo diventeremo…”

Al contrario di Totti e Ilary che si sono separati, c’è chi come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta vivendo una grande storia d’amore, coronata dalla notizia che i fan aspettavano da tempo.

Giulia Salemi ha rotto il silenzio e lo ha fatto dalle pagine del settimanale Chi, che in questo periodo sta lanciando moltissimi scoop. La bella gieffina per la prima volta si è lasciata andare e ha rivelato cose molto private.

Così, dopo la brutta notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva invece una “lieta notizia” che i fan della coppia nata dal Grande Fratello Vip aspettavano da tempo e che ora Giulia ha finalmente rivelato.

Oltre a parlare di moda e di stile, argomenti su cui è ferratissima, ma anche delle insidie dei social, delle feroci critiche degli haters e di come è cambiata in questi anni ha voluto raccontare della sua crescita come persona. Un cambiamento arrivato grazie all’amore di Pierpaolo Pretelli che è riuscito a farla sentire speciale, dopo una serie di delusioni sentimentali.

Giulia Salemi, la notizia che tutti aspettavano. Finalmente saremo…

L’influencer ha svelato qual è il suo sogno e il prossimo step da raggiungere: “Costruirmi una famiglia, oltre che continuare con il mio lavoro”. Insomma, dopo aver preso un cane insieme, la coppia di ex gieffini sarebbe pronta per allargare ulteriormente la famiglia e non è detto che presto arrivino anche i fiori d’arancio per loro e chissà forse anche un piccolo Pretelli ad allietare la loro vita. Oggi Giulia è una donna felice e realizzata che ha trovato il grande amore della sua vita. “Ho acquistato casa, ho una relazione sana da due anni, riesco a lavorare bene”. Ha poi sottolineato: “Sto raccogliendo i frutti di quello che ho seminato in questi anni”.

Giulia e Pierpaolo ora si godranno un po’ di meritato riposo

La bella influencer, ha poi ammesso anche di essere molto maturata, merito forse anche di questo rapporto saldo con Pierpaolo: ” Ho imparato a dare meno peso agli insulti. Le critiche costruttive sono sempre ben accette, mentre quelle che hanno il solo scopo di ferire sono inaccettabili” D’altronde la coppia è la protagonista indiscussa sui social, amati e seguiti da migliaia di persone.

Ora due partiranno per un po’ di meritato riposo. Dopo una lunga stagione lavorativa che li ha visti protagonisti, per loro un’estate fatta di sole e coccole. E chissà se in autunno oltre a tante sorprese lavorative, non ne arrivi anche una personale. Non è detto infatti che i due non decidono, come dicevamo, di sposarsi. Sarebbe il giusto coronamento di una bellissima storia d’amore nata sotto i riflettori, ma cresciuta nel sentimento più genuino.