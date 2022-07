Bake off, saltate le nozze di Damiano Carrara | I motivi sono tristi

Era dal 2020 che il bellissimo giudice di Bake off Italia Damiano Carrara, voleva portare all’altare la sua fidanzata storica. Ma qualcosa ha impedito per ben due volte le nozze. Ora per fortuna ci si può ridere sopra.

“Dovevamo sposarci già nel 2020, ma è arrivato il Covid e abbiamo detto: ‘aspettiamo un annetto’. Poi l’hanno scorso quando ‘s’era’ pronti per farlo Chiara ha avuto un incidente e abbiamo rimandato ancora”. Così racconta in un’intervista Damiano Carrara, l’affascinante giudice di Bake Off Italia il cui sogno più grande era portare all’altare la sua storica fidanzata Chiara con cui è insieme dal 2017.

Il protagonista di Real Time ha ironizzato un po’ sulla cosa, certo è che averla vissuta non deve essere stato piacevole: “Questa è stata la terza volta: quella buona”. È stato un colpo di fulmine quello tra Damiano Carrara e Chiara, che si sono conosciuti in un bar. Un incontro scritto forse nelle stelle, entrambi infatti hanno ammesso di non frequentare spesso i locali. Da quel giorno i due non si sono più lasciati.

Sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata, pasticcere a quattro stelle, ha raccontato di sua moglie: “Lei per seguire me ha rinunciato a una strada da avvocato”. Ora la coppia gestiste a Lucca, città in cui vive, “L’atelier Damiano Carrara” dove lui è lo chef e lei la manager.

Bake off, saltate le nozze di Damiano Carrara. Poi finalmente…

Alla fine però i due ci sono riusciti, e la scorsa settimana ci sono state le nozze. Un matrimonio in grande stile quello di Damiano Carrara, che ora è anche pronto per un nuovo progetto lavorativo, e che per le nozze, ha voluto vicino anche la collega Katia Follesa, sua partner nello show Cake Star sulle pasticcerie italiane più buone. Non è passata inosservata però l’assenza degli altri protagonisti del talent di Real Time. “Benedetta ed Ernst non ce l’hanno fatta per via di altri impegni” ha detto, sottolineando però: “Ma c’era Katia, c’erano altri protagonisti di Bake off e c’erano tutti i nostri affetti”. E sicuramente non saranno mancati tanti dolci all’evento.

Matrimonio in tv per Damiano e Chiara

Per tutti coloro che sono curiosi di sapere come sono andate le nozze, oltre alle parole dell’intervista di Damiano c’è la possibilità di vederle, proprio come si fosse stati invitati al grande evento.

Il prossimo 29 luglio su Real Time sarà trasmesso il docu reality sulle nozze del bel toscano che emozionerà sicuramente il pubblico a casa, estremamente curioso, che ha sempre decretato un grande successo ai programmi condotti dal noto pasticcere.

E per chi volesse saperlo, sì, la torta nuziale l’ha preparata e progettata lui stesso, insieme alla moglie, e rappresenta la loro essenza: “La dolcezza e la leggerezza”. Ma nessuno in questo frangente aveva dubbi.