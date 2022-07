Sara Croce in bikini rosso fuoco: l’ex Bonas di Avanti un Altro in forma mozzafiato [Foto]

Sara Croce ha incantato i social con alcuni scatti mozzafiato in riva al mare: l’ex Bonas di Avanti un Altro in bikini rosso è divina.

Modella, influencer, showgirl del piccolo schermo: Sara Croce, amatissima dal grande pubblico, è uno dei volti più noti della nuova generazione televisiva. Ha raggiunto il grande successo nei panni del personaggio la Bonas nel programma cult di Canale 5, Avanti un Altro.

Nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda in daytime e dalla scorsa stagione anche in prima serata su Canale 5, Sara Croce si è messa in mostra per la sua bellezza e simpatia. Qualche settimana fa, la giovane showgirl, ha annunciato il suo addio al programma.

Per lei si aprono altre strade in tv. Intanto, Sara Croce si sta godendo le meritate vacanze insieme al suo compagno, il portiere del Bari Calcio, Gianmarco Flory. I due hanno iniziato la loro relazione ormai tre anni fa e tra loro va tutto a gonfie vele, come dimostrano gli scatti social.

Il post di Sara Croce

In uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Sara Croce si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’ex Bonas di Avanti un Altro, immortalata al tramonto sul mare, indossa un bikini rosso fuoco che mette in risalto le sue curve. In forma mozzafiato, Croce ha incantato i social e per lei tantissimi tra likes e reaction.

I nuovi progetti televisivi

Come detto, Sara Croce ha annunciato il suo addio al programma di Canale 5 Avanti un Altro e, nel comunicato, ha anche anticipato che ad attenderla ci sono nuovi progetti televisivi. Quali sono? Al momento l’ex Bonas della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti – la cui sostituta non è stata ancora ufficializzata – non ha aggiunto altro, anche se ci sono vari rumors a riguardo.

Il primo di questi, vuole Sara Croce prossima alla firma per un reality: sarebbero due in lizza per la showgirl e modella. Da una parte il Grande Fratello Vip 7, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini e in partenza il prossimo lunedì 12 settembre e dall’altra il reality – che dovrebbe andare in onda su Italia Uno – La Talpa, che tornerà dopo anni di assenza sulle reti Mediaset. L’altra ipotesi, invece, punta sulla conduzione: Croce, infatti, sarebbe in lizza per la co-conduzione di un programma in prima serata, magari Le Iene? Staremo a vedere.