Aldo Montano, la verità dietro la fine della sua relazione: separazione molto sofferta

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip e campione olimpico azzurro, Aldo Montano, ha parlato di un periodo molto difficile della sua vita: ecco le sue parole.

Di norma molto riservato, Aldo Montano ha rivelato cosa è accaduto dopo la separazione sofferta con la sua ex compagna.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6, condotto in prima serata con doppio appuntamento da Alfonso Signorini. Ha lasciato la casa, poco prima di Natale, per stare accanto alla sua famiglia, mentre era dato come papabile vincitore del reality.

Stiamo parlando di Aldo Montano, campione olimpionico di scherma. La vittoria del reality di Canale 5, come sappiamo, è andata alla Principessa Jessica Selassié. Ad ogni modo, il percorso di Montano è stato davvero un grande successo.

Nel corso della sua avventura al GF Vip 6, abbiamo conosciuto anche la splendida famiglia di Aldo Montano, partendo da sua moglie, l’atleta russa Olga Plachina. I due sono convolati a nozze nel 2018, mentre si sono conosciuti quattro anni prima nel corso delle Olimpiadi invernali a Soci, in Russia.

Il passato di Aldo Montano

Oggi Aldo Montano è felicemente sposato con Olga Plachina: la coppia ha due figli, Olimpia – chiamata così in tributo alla carriera olimpionica e sportiva di entrambi – e Mario, nome del nonno paterno di Aldo e primo grande campione di scherma della famiglia livornese. Oggi Montano è molto riservato sulla sua vita privata ma, in passato, come ricorderanno in molti, è stato spesso delle copertine patinate del gossip e del mondo dello spettacolo nostrano. Al campione di scherma sono stati attribuiti numerosi flirt, alcuni reali altri invece no, ma Montano ha avuto due importantissime relazioni.

La prima con la showgirl ed opinionista tv Antonella Mosetti, durata ben 7 anni. I due, a quanto sembra dalle dichiarazioni di fuoco dell’ex modella, non sarebbero rimasti in buoni rapporti. La seconda importante storia d’amore è stata con l’attrice Manuela Arcuri. E proprio riguardo all’amata attrice, Montano ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno finalmente fatto luce sulla loro rottura che, al tempo, lasciò sorpresi i fan di entrambi. Nel corso di un’intervista rilasciata recentemente a Chi, ha spiegato il campione azzurro: “Certe divergenze di vedute tra noi che non potevano essere più superate”.

Il perché della fine della loro relazione

Manuela Arcuri e Aldo Montano sono stati insieme per tre anni e la loro storia fu molto chiacchierata. All’epoca i due erano famosissimi, ma perché si sono lasciati? I due non ne hanno più parlato, anche perché sono rimasti ottimi amici. Ma cosa si diceva allora?

Stando alle interviste dell’epoca, Montano e Arcuri avevano progetti e impegni lavorativi molto diversi. L’attrice era impegnata in vari set in giro per l’Italia, mentre il campione azzurro era impegnato in vari tornei per il mondo.