Bonus infissi e finestre 2022: come funziona e perché c’è il boom di richieste

Tra i tanti bonus ancora attivi sicuramente il bonus infissi e finestre è uno di quelli più richiesti e più fruiti.

Vediamo come beneficiarne. Il bonus infissi e finestre viene anche spesso chiamato bonus infissi e ci sono vari canali per beneficiarne.

Come sappiamo in questo periodo le famiglie sono sempre alla ricerca di bonus per poter cercare di arginare il terribile carovita.

Un bonus molto desiderato e si può avere in vari modi

Gli stipendi sono sempre più miseri e più precari e di conseguenza poter beneficiare di un aiuto pubblico è sicuramente qualcosa di molto gradito.

Il bonus infissi e finestre copre non soltanto il costo della finestra, ma anche l’installazione, la messa in sicurezza e tutte le varie spese connesse. Ma in questo bonus sono ricomprese anche le porte blindate, le persiane, eccetera. Ci sono sostanzialmente tre vie per beneficiare di questo bonus. La prima via è quella di utilizzare il bonus ristrutturazione. Poi c’è la via dell’ecobonus. In questo caso per fare un esempio, la sostituzione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento può essere effettivamente il viatico per avere il bonus sulle finestre. In questo caso si starà sfruttando l’ecobonus.

Il risparmio può essere anche del 100%

Ovviamente l’ultimo tipo di interventi che consente di cambiare le finestre è anche quello che consente il risparmio più forte. Stiamo parlando ovviamente del superbonus 110%. Con super bonus 110%, il risparmio sarà totale. Ma vediamo concretamente che tipo di risparmio offre ciascuna di queste vie. A seconda del tipo di intervento scelto cambierà non solo il risparmio di cui si può beneficiare ma anche il tetto massimo di spesa. Se si utilizzerà la via del bonus ristrutturazione si avrà il 50% di sconto con un tetto massimo di 96 mila euro. Anche l’ecobonus permette di avere il 50% di sconto ma stavolta il tetto massimo è di 60 mila euro. Come abbiamo già detto il risparmio massimo ovviamente si avrà con le con il superbonus 110% che consentirà di avere infissi finestre porte blindate in maniera completamente gratuita. Ovviamente sempre fondamentale ricordare che tutte le spese dovranno essere provate con fatture regolarmente emesse.