Fratelli Bianchi, polemiche sul tweet di Sansonetti: “Stato feroce come loro”

Gli utenti si sono scagliati contro il direttore del Riformista, il quale sostiene che la condanna all’ergastolo per i fratelli Bianchi sia sproporzionata. Inoltre il giornalista afferma che la scelta di separarli in carcere sia incivile e feroce.

Parole destinate a scatenare molte polemiche ma che pongono anche una riflessione sul processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte da parte dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, condannati all’ergastolo per il durissimo pestaggio che ha portato alla morte del giovane a Colleferro.

Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Riformistsa, critica la scelta di separare i due fratelli in carcere: “Hanno separato i fratelli Bianchi, dopo l’ergastolo. Non si vedranno mai più. Lo stato si comporta con loro con la stessa ferocia con la quale loro si sono comportati con Willy. A me non piace questa cosa. Non trovo che sia civiltà“. Lo stesso Sansonetti sostiene inoltre che la condanna dei confronti dei fratelli di Artena sia sproporzionata rispetto al reato commesso, in quanto per la condanna per omicidio preterintenzionale non prevede l’ergastolo.

Sansonetti è subito finito tra gli hashtag di tendenza del social e il suo account è tempestato di commenti polemici e insulti. Ma il giornalista va avanti sostenendo il suo pensiero e ritenendo la condanna dei Bianchi motivata dal fattore mediatico. “Temo che in futuro vedremo sempre più pene ‘esemplari’ che giuste” aggiunge