Punta da una zanzara: ragazza aspirante pilota muore a 21 anni

Sembrava una banale infezione dovuta a una puntura di insetto, ma purtroppo è arrivata fino al cervello e l’ha uccisa. La giovane ragazza voleva fare la pilota.

Aveva solo 21 anni Oriana Pepper, apprendista pilota deceduta a causa di una puntura di zanzara vicino all’occhio che le ha causato una devastante infezione. I medici per oltre un anno non sono riusciti a capire quale fosse stata la causa della sua morte, fino a che non hanno compreso che l’infezione potesse essere arrivata fino al cervello.

Oriana era nata in Inghilterra, l’insetto l’ha punta mentre si trovava in Belgio per partecipare alle selezioni per accedere ai corsi da pilota organizzati dalla compagnia aerea EasyJet. La ragazza si era recata in ospedale segnalando un forte dolore all’occhio e un sospetto gonfiore, i medici le hanno somministrato degli antibiotici che purtroppo si sono rivelati inefficaci.

Solo due giorni dopo ha perso i sensi ed è stata portata al Pronto Soccorso dal fidanzato ma ormai le sue condizioni erano disperate. Dopo tre giorni di ricovero è morta a causa dell’infezione che era arrivata fino al cervello provocando una embolia celebrale.

Secondo i medici che sono intervenuti al processo, quello di Oriana era una caso rarissimo. “La puntura della zanzara le ha provocato una grave infezione che ha poi infettato l’arteria carotide del collo fino all‘occlusione di un’arteria del cervello da parte di un embolo” è la relazione dell’autopsia.