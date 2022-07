Deejay accende barbecue con alcol: si ustiona e muore per il ritorno di fiamma

Aveva usato l’alcol per alimentare il fuoco del barbecue, ma le fiamme lo hanno avvolto. É morto stamattina in ospedale.

Troppo gravi le ustioni riportate nell’incidente domestico, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Grigliata finita in tragedia ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli. Un gesto purtroppo è risultato fatale a Filippo Giuseppe Marzatico, vent’anni il prossimo agosto. Il giovane, un deejay molto noto nelle discoteche locali col nome d’arte di Filip Master, aveva cercato di accendere il barbecue con l’acol. Era seduto sul balcone di casa, in via Toscanini, impegnato ad accendere i carboni per alimentare il barbecue. Ha pensato di farlo spruzzando dell’alcol etilico sulla fiamma già alta, accesa con la combustione di carta e cartone adagiati sopra la carbonella.

Avvolto dalla fiammata di ritorno della griglia

Una mossa che gli è costata cara: dalla griglia si è alzata una fiammata di ritorno che lo ha investito in pieno, ustionandolo su tutte le parti del corpo. Le fiamme, dopo aver avvolto il ragazzo, si sono estinte da sole. Lasciando però il giovane in gravi condizioni.

Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri e il personale del 118. Il dj è stato trasportato all’ospedale Cardarelli in ambulanza. In un primo momento non appariva in pericolo di vita. Ma durante la note le condizioni del ragazzo sono peggiorate e stamattina è sopraggiunto il decesso.