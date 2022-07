Scomparsa per 2 giorni, trovata legata a una recinzione col filo spinato

Una giovane di 22 anni era sparita da 48 ore, per poi essere trovata in campo vicino casa legata. La polizia indaga su possibili lettere minatorie ricevute ma ipotizza anche che possa trattarsi di una messa in scena.

Alla fine è stata ritrovata molto provata ma viva Pina Sidero, la 22enne scomparsa da due giorni nella provincia di Cosenza. La ragazza era stata legata a una recinzione vicina casa con del filo spinato e lasciata lì. Le ricerche si erano estese nella zona vicino all’abitazione ma incredibilmente i soccorritori non l’avevano notata subito.

La giovane è stata interrogata dalle forze dell’ordine del Commissariato di Polizia di Rossano per capire cosa sia successo. Si ipotizza che Pina possa essere stata sequestrata ma non si esclude nessuna pista, anche quella che immagina che abbia intenzionalmente fatto perdere le sue tracce e messo in piedi una messa in scena.

UNA RAGAZZA SOLITARIA

La ragazza è l’ultima di una famiglia di quattro figli. Due giorni fa era uscita di casa intorno alle 19 per recarsi nell’orto e da allora era scomparsa. La madre aveva subito avvisato la polizia. Pina viene descritta dai testimoni come una ragazza un po’ strana e introversa, pare che di recente sia stata vittima di lettere minatorie.