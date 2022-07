Meteo OGGI domenica 10 luglio | Cielo sereno e caldo sopportabile

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 luglio. Sulla nostra Penisola arriva l’alta pressione delle Azzorre, con cielo sereno e caldo sopportabile su quasi tutte le regioni. Previsto qualche locale addensamento senza precipitazioni.

Torna l‘alta pressione delle Azzorre: anche oggi si avrà un po’ di tregua dal grande caldo, con massime in diminuzione su buona parte della Penisola e temperature in linea con la media del periodo. La giornata presenterà una maggior nuvolosità sul Triveneto, soprattutto lungo le coste e sui rilievi, oltre che sul basso Tirreno, con la Calabria e la provincia di Messina che saranno le zone maggiormente interessate. In tutto il resto del Paese, però, il cielo sarà per lo più soleggiato.

Nord

Altra giornata all’insegna del sole, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con addensamenti circoscritti sui monti e lungo le coste del Triveneto. Addensamenti compatti su Alpi e Prealpi orientali, con possibili locali deboli piogge o rovesci. Venti deboli, e caldo meno afoso e più sopportabile, in linea con le medie stagionali.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, ma sopportabile. Questo l’effetto dell’alta pressione delle Azzorre, che garantirà una domenica ampiamente soleggiata e all’insegna del bel tempo estivo. In lieve diminuzione le massime, con le grandi città che non supereranno i 32 gradi.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del bel tempo. Previsto un aumento delle nubi cumuliformi durante le ore centrali, accompagnate da qualche possibile debole rovescio o locali piogge, circorscritti sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia. Sulle regioni continuano a soffiare i venti settentrionali, sebbene si facciano via via meno intensi. La giornata di domenica sarà dunque caratterizzata da un clima caldo ma gradevole. Le colonnine di mercurio non supereranno i 31 gradi – previsti a Napoli.

Meteo OGGI domenica 10 luglio: cielo sereno e caldo sopportabile (foto via Meteo AM) – meteoweek.com

Temperature

Le temperature tornano in linea con la media del periodo. Le minime risultano in aumento sulle Alpi orientali, mentre sono stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese. Le massime sono invece in diminuzione sulle coste tirreniche centromeridionali, in Calabria, nella Sicilia centromeridionale e nella Sardegna occidentale. In lieve aumento, invece, sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che riguarda i venti, moderati settentrionali al sud in attenuazione serale. Deboli variabili, invece, sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali della giornata.

Mari

Per ciò che concerne il moto ondoso, da mosso a molto mosso lo Ionio. Mossi, invece, l’Adriatico centromeridionale, il Tirreno e Stretto di Sicilia. Da poco mosso a mosso il canale di Sardegna, con i restanti mari che invece saranno poco mossi per tutta la giornata di oggi.