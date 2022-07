Meteo OGGI lunedì 11 luglio | Cielo sereno o poco nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 luglio. Sulla nostra Penisola continua a sentirsi l’effetto dell’alta pressione delle Azzorre, con cielo sereno e caldo sopportabile su quasi tutte le regioni. Previsto qualche locale addensamento senza precipitazioni.

La giornata di oggi vedrà ancora gli effetti dell’alta pressione delle Azzorre. Saranno previste nel corso della giornata degli addensamenti di nubi sul Triveneto, che non daranno però luogo a precipitazioni. Tante nuvole anche sull’Appennino, lungo le coste del basso Tirreno, e lungo le coste ioniche di Calabria e Sicilia. Il cielo sarà principalmente sereno su tutto il resto del Paese, con un caldo che continua ad essere sopportabile.

Nord

Nella giornata di oggi sono previsti addensamenti di nubi irregolari esclusivamente sulla zona del Triveneto. Nella restante area, infatti, il cielo sarà prevalentemente sereno, ad esclusione di qualche annuvolamento sparso sui settori alpini. Possibile sviluppo diurno di nubi cumuliformi che porteranno a deboli piogge o rovesci associati durante le ore centrali.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, ma sopportabile. Questo l’effetto dell’alta pressione delle Azzorre, che garantirà una domenica ampiamente soleggiata e all’insegna del bel tempo estivo. Bel tempo dunque in quasi tutta l’area, sebbene non mancheranno nubi cumuliformi sparse, accompagnate da occasionali deboli piogge o rovesci durante le ore centrali sulle arre interne peninsulari.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del bel tempo. Per la giornata di oggi, il tempo sarà infatti generalmente stabile e sereno, con deboli venti che soffiano dal settentrione. Anche per questo, però, il trasporto di nubi porterà alla formazione di nubi a sviluppo cumuliforme, con locali deboli piogge o rovesci durante le ore pomeridiane su entroterra e aree appenniniche. Le temperature rimangono nella norma, con le colonnine di mercurio che segneranno un caldo sopportabile.

Temperature

Le temperature tornano in linea con la media del periodo. Le minime risultano in diminuzione sulle Alpi orientali, stazionarie al Sud, sulle isole maggiori, mentre sono previste in leggero aumento sul resto del Paese. Per quanto riguarda le temperature massime, queste sono in rialzo sulle Alpi, in Liguria, nelle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. In diminuzione, invece, sul rimanente Settentrione, e stazionarie sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno moderati orientali sulle coste adriatiche, con rinforzi anche decisi al primo mattino su coste romagnole e delle Marche. Previsti invece venti da deboli a moderati orientali sulla Pianura Padana, e deboli variabili sul resto del paese.

Mari

Poco mosse le acque di tutti i mari italiani. Unica eccezione saranno le acque del mar Adriatico e dello Stretto di Sicilia, che risulteranno invece mosse.