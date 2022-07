Totti e Ilary Blasi si separano, stasera il comunicato dell’addio

Come riporta Dagospia, tra poche ore la coppia annuncerà la separazione consensuale, dopo 17 anni di matrimonio e tre figli

Mancano poche ore e Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno la loro separazione consensuale tramite un comunicato congiunto, come riporta Dagospia. Finisce così la loro lunga relazione durata 20 anni, di cui diciassette di nozze e tre figli.

Le voci di crisi della coppia si rincorrevano già da alcuni mesi. Una separazione che i due avrebbero deciso in modo consensuale nell’interesse dei loro tre figli. Da diversi mesi si parlava di dissapori tra i due coniugi, le cui nozze si erano celebrate il 19 giugno 2005, a Roma. Ma dallo scorso febbraio la loro storia sembrava già essere andata in pezzi, quando le voci su una loro probabile separazione si rincorrevano con una certa insistenza.

In quell’occasione, Ilary aveva parlato di «accanimento mediatico», e aveva aggiunto:«il nostro pensiero è andato ai nostri figli». Lo stesso Totti aveva provato a stoppare le voci di una crisi tra lui e sua moglie e sul presunto tradimento dell’ex capitano della Roma, tramite un filmato pubblicato sulla piattaforma social, Instagram.

«Nelle ultime ore ho letto tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news», aveva detto Totti, che poi aveva sottolineato: «Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». Parla dei suoi figli, ma di fatto non stava smentendo il presunto tradimento.

Si vociferava di un rapporto al di fuori del matrimonio tra Ilary e l’attore Luca Marinelli, che ha vinto un David di Donatello. E allo stesso tempo, si parlava di una presunta relazione tra Er Pupone e Noemi Bocchi. A destare dei sospetti sul rapporto affettuoso di Totti era stato il fatto che Bocchi si era recata allo Stadio Olimpico, il 5 febbraio scorso, per vedere la gara tra Roma e Genoa due file più dietro rispetto a dove era seduto l’ex capitano giallorosso.

Dopo la bomba sganciata da Dagospia, lo scorso febbraio, i due avevano cercato di ricucire, con Ilary ospite a Verissimo dove aveva smentito le voci di crisi, e Totti, come detto, su Instagram. Da quel frangente in poi, tanto silenzio. Non si sono più visti assieme, né sui social né in altri luoghi. E oggi, alle 19, con un comunicato stampa, annunceranno l’addio definitivo.