Allenarsi in estate: tutti i consigli d’oro per una resa perfetta

Mantenersi attivi e in forma anche d’estate per alcuni è una cosa imprescindibile. Ma come fare quando le temperature sono molto elevate?

Con l’estate le giornate si allugano e per i più sportivi, ma anche a chi piace tenersi un po’ in forma, sarebbe davvero un peccato non approfittare delle ore di luce in più per allenarsi e stare all’aperto, godendo di più di parchi, boschi, ma anche i bellissimi scenari al mare o in montagna se si è già in ferie.

Inoltre, chi ha tenuto un buon regime nei mesi precedenti non vuole perdere i risultati ottenuti con una pausa eccessiva che vanificherebbe i risultati conquistati col duro lavoro. Ma come ci si deve comportare quando tutto intorno è una fornace? Certo, ci vuole qualche precauzione in più.

I rischi col caldo

Per evitare rischi servirebbe un pizzico di attenzione in più, perché l’innalzarsi delle temperature e l’aumento del sudore possono causare disidratazione, crampi, nausea, vomito, svenimenti. Bisogna ricordare poi che si sta facendo doppia fatica e dunque bisogna ascoltare il proprio corpo e i suoi segnali.

Come comportarsi a livello pratico

Ecco come comportarsi per un allenamento ottimale in questi mesi particolarmente roventi: