Smalti estate 2022: i colori più belli e vivaci della stagione

Il grande protagonista dell’estate è sicuramente lo smalto, meglio se colorato, una bella scarica di energia per questa stagione.

Mettersi lo smalto sulle unghie delle mani o dei piedi è un po’ un must di questo particolare periodo. Per quanto riguarda le tendenze c’è l’imbarazzo della scelta, ognuna può trovare il proprio stile per essere al top anche in questo ambito.

Naturalmente ognuna ha il diritto di osare all’infinito oppure di essere più sobria, l’importante è sentirsi a proprio agio in ogni situazione. Ma che cosa va, effettivamente di moda, in questa assolata e intrigante estate? Ecco qualche consiglio su cosa sfoggiare e come destreggiarsi nella scelta.

Lo smalto fluo

Per le più grintose e chi ha deciso di affrontare questi mesi con una marcia in più, ma con un pizzico di spensieratezza, ci sono gli smalti fluo che hanno anche il pregio di sottolineare l’abbronzatura con un effetto monocolore o più variegato, a seconda delle preferenze. Giallo acceso, arancione, blu, rosso,rosa, sono tutte tonalità che fanno colpo e si possono abbinare in tanti modi facendo un figurone in occasione di feste, uscite ed eventi.

Per chi poi volesse sbizzarrirsi ancora di più con la fantasia puntando su qualcosa di un po’ più elaborato può richiedere una nail art. In questo caso non c’è davvero nessun limite perché si possono creare, per esempio, splendide decorazioni, effetti speciali, ecc…

Non dimenticate lo smalto bianco!

Secondo gli esperti questo colore è davvero formidabile per l’estate 2022. Sarebbe meglio, però, scegliere uno smalto classico e “rassegnarvi” a una tenuta che sia breve. Già, perché con il magnifico bianco con il suo effetto molto elegante bisogna fare attenzione perché anche la più piccola imperfezione salterà agli occhi.

Si tratta di una tonalità che può abbinarsi a tutte le forme di unghia, che sia corta o lunga. Anche in questo caso poi ci sono diverse sfumature, per esempio quello perlato, avorio, ecc… Come accennato purtroppo gli smalti bianchi si ingialliscono più facilmente e possono rovinarsi semplicemente compiendo gesti quotidiani.

Qualche piccolo sacrificio però è sempre ben accetto se poi la resa è favolosa, dunque non bisogna assolutamente scoraggiarsi, ma solo provare. Chi lo sceglie non rimarrà sicuramente delusa, oltretutto questa tinta è un evergreen che vi assicurerà tante occhiate di grande ammirazione, per cui niente paura e buttatevi!