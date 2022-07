Le migliori bevande per dimagrire: tutti i consigli indispensabili

Programmando una dieta bisogna tenere in considerazione non solo l’alimentazione, ma anche il tipo di bevande da assumere per dimagrire. Ecco qualche consiglio.

Quando si decide di iniziare una dieta bisognerebbe tener presente anche la scelta del tipo di bevande che ci aiutino a perdere peso. Cosa bisogna scegliere per ottenere il risultato che ci si prefigge? Ci sono diverse ottime opzioni che possono essere impiegate senza difficoltà.

A ogni modo quella di bere tanta acqua è sempre una buona pratica anche quando non si punta a perdere qualche chilo.

L’acqua è sempre la migliore

E’ risaputo che durante una dieta bisogna bere tanta acqua e se non si ha questa abitudine è bene sforzarsi un po’. Innanzitutto con tanti liquidi di questo tipo si ha un senso di pienezza, poi l’acqua aiuta anche a drenare liquidi in eccesso, inoltre contiene sodio e calcio, ma anche selenio e magnesio, tutti sali minerali fondamentali.

In questo periodo infine si è tentati di tenere la bottiglia in frigo, ma in questo caso è bene fare attenzione per non rischiare di avere crampi. A ogni modo, secondo gli esperti bisognerebbe dissetarsi con 8 bicchieri al giorno.Uno stratagemma per ricordarsi sorseggiare il prezioso liquido è quello di tenere una bottiglietta, un bicchiere, una borraccia, a seconda delle attività, sempre a portata di mano.

Snellire bevendo: 6 suggerimenti di cui far tesoro