Ruba uno scooter in 40 secondi, ma quando torna a casa trova i carabinieri

È accaduto a Catania, dove un minore è finito in manette dopo che, in pochi secondi, ha rubato uno scooter

Un minore è finito in manette dopo che in 40 secondi, con una persona suo complice su uno scooter, ha manomesso il lucchetto e l’impianto di un ciclomotore Piaggio Liberty e poi è andato via con il mezzo che ha rubato.

Il ragazzo, tuttavia, è finito in manette in pochissimo tempo perché i carabinieri lo stavano aspettando a casa. Dopo l’allerta data dal proprietario, i carabinieri dal filmato tratto da alcune videocamere di sicurezza sono riusciti a risalire alla targa del mezzo utilizzato dai due giovani, che appartiene alla madre del minore, e al suo rientro lo hanno fermato con ancora indosso gli stessi vestiti usati durante il furto.

Ai militari, il minore ha poi restituito lo scooter che aveva occultato nel parcheggio di un condominio in via Cristoforo Colombo. Ora lo scooter è tornato nelle mani del proprietario.