Alessandra Amoroso, un fan l’accusa per la seconda volta | “Mi ha trattato…”

Non c’è pace per Alessandra Amoroso, l’artista salentina amatissima, che però ultimamente non sembra andare molto d’accordo con i fans. Dopo l’episodio del presunto autografo negato, arriva quello della foto, dove la cantante sembra aver letteralmente perso le staffe con una ragazza.

Dopo essere finita al centro delle polemiche per aver negato un autografo ad un fan, ecco che adesso Alessandra Amoroso, la nota cantante salentina, ha fatto molto discutere per aver risposto male ad un fan. Cos’è successo?

Il fattaccio è avvenuto nel dietro le quinte della tappa di Battiti Live a Bari la kermesse musicale presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. In pratica la cantante poco ha gradito l’insistenza di un fan che le chiedeva insistentemente una foto nel parterre.

“Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme?” Ma forse questa insistenza così pressante ha fatto perdere le staffe alla cantante. E la rispostaccia, come riportato dal blog Biccy.it, non è affatto tardata ad arrivare, anzi.

Alessandra Amoroso, un fan la accusa per la seconda volta. Cosa è successo

“Ora me la faccio con lei calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia!“ Così la cantante si è rivolta ad un fan insistente (dell’accaduto c’è anche un video su TikTok che è già diventato virale in pochissimo tempo). Il portale Biccy.it ha rivelato che il diretto interessato non ha nascosto tutta la sua delusione per il modo in cui la cantante si è comportata nei suoi confronti: “Nega sempre foto e autografi! Sono rimasto deluso dal suo comportamento…” Al momento l’ex cantante di Amici non ha però commentato l’accaduto, preferendo il silenzio, anche dopo il presunto episodio dell’autografo negato.

C’è chi ha tentato di difenderla ma… ci sono le prove

Il portale Biccy.it ha poi fatto notare che tra i commenti sotto il video pubblicato su TikTok in cui Alessandra Amoroso ha perso le staffe con un fan, c’è anche chi ha volutto difenderla, dicendo che avrebbe semplicemente scherzato facendo quell’uscita da molti ritenuta davvero fuori luogo:

“Ragazzi io c’ero stava scherzando la foto l’ha fatta con tutti…” Chi ha pubblicato il video ha però subito precisato che Alessandra non avrebbe affatto scherzato, anzi: “Assolutamente no, c’ero anche io ovviamente e il video l’ho fatto io…” Come andrà a finire tutta questa faccenda? Chissà, intanto la cantante può festeggiare per il fatto che ieri il suo concerto a San Siro è stato un vero e proprio successo con oltre 42mila presenze che l’hanno applaudita fino a tarda notte.