È un fiume in piena Alex Neccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti e padre di sua figlia, ma soprattutto grande amico del “pupone”. È lui che lo fece mettere con Ilary e sempre lui ora parla di Noemi e di come sono andate le cose nella separazione dell’anno.

Torna a parlare Alex Nuccetelli e lo fa dalle prestigiose pagine del Corriere della Sera, dove, senza lasciarsi andare ad indugi, dice la sua sulla separazione dell’anno, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Li conosce benissimo entrambi, non a caso fu lui a farli mettere insieme: “Una sera a casa mia, con la tv accesa, Francesco vede Ilary che fa la Letterina a Passaparola e bam! Folgorato: “Io questa me la sposo. Me la devi presentare”. Le ho telefonato, ma lei non ne voleva sapere:

“Nooo, sono fidanzatissima, sto a Milano, sono felice così, i calciatori non mi piacciono e poi sono pure della Lazio“. E poi ancora: “Ci ho messo due mesi a convincerla, n’ecatombe. Poi alla fine ce l’ho fatta, li ho presentati, siamo andati in un pub sulla Nomentana, Francesco era timido, la guardava come fulminato. Battute, sorrisi, niente di più. Ilary si è persa il telefonino bianco, lui il giorno dopo glielo ha ricomprato”.

Totti, l’amico Alex Neccetelli vuota il sacco. Non sono stato io…

Da come parla, si comprende che per lui il suo amico “Capitano” è intoccabile: “Totti era presissimo di Ilary, sia dal punto di vista fisico che mentale, la vedeva come la Madonna, credo che l’abbia desiderata fino all’ultimo… forse non si è sentito ricambiato, compreso… e alla fine magari si è guardato intorno, però non so niente per certo, solo supposizioni… Per me Francesco è un amico, se ho bisogno di lui so che c’è sempre, ma lui va avanti anche senza di me, Ilary invece non so se avrebbe fatto tutta questa strada…”. Poi però tiene a precisare che non è stato lui a presentare Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Francesco, a Totti. “Non è vero che li ho presentati io…Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c’entro niente…”

Alex Nuccetelli parla di Noemi…

“Noemi è più bassina, sensuale, già donna, un’ottima madre, un tipo tranquillo. Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. “L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo”, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì”.

In ultimo però Nuccetelli ha voluto rispondere ad una critica che gli ha fatto la sorella di Ilary: “Se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.