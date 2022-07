Elodie infiamma i social con il mini bikini: lo scatto è boom di like

Elodie ha incantato ancora una volta i suoi tantissimi fan sui social con uno scatto mozzafiato: eccolo.

Lei è una delle cantanti e personaggi tv, amatissima dal grande pubblico. Stiamo parlando di Elodie Di Patrizi, artista talentuosa e volto simbolo della nuova generazione musicale nostrana.

Partita da Amici, il talent cult di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, Elodie ha conquistato la musica, la tv e i social italiani. E, per lei, si sono aperte anche le porte del grande schermo.

Intanto, proprio per Elodie, si parla di una partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, condotto da Gianni Morandi e Amadeus. Attualmente, si parla di un’ospitata speciale – come nel 2020 – ma per potrebbe anche esserci la co-conduzione di una serata, staremo a vedere,

Il post di Elodie

In un post pubblicato da Elodie sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, la cantante romana ha annunciato il lancio del video sulla piattaforma Youtube del singolo Tribale, il suo ultimo successo in ordine di tempo. Ma sul post social si vede il dietro le quinte del lavoro di Elodie e dei ballerini: un video dal grande effetto scenico. Ancora una volta, si sprecano i complimenti per la cantante che, dopo Bagno a mezzanotte, ha voluto fare un altro tributo alla mitica Beyoncè. Elodie, in forma mozzafiato, indossa un bikini bianco e rosso, mentre il pantalone a vita molto bassa lascia intravedere gli slip neri. Bellissima e talentuosa, la cantante romana si dimostra un’artista a tutto tondo.

Elodie e Marracash: di nuovo insieme?

Dopo essere stata paparazzata lo scorso autunno in più occasioni con il modello Davide Rossi, Elodie sembrerebbe essere tornata single. Di Rossi non vi è più traccia, mentre la cantante romana, in più di un occasione, è stata avvistata di nuovo insieme a Marracash. I due, dopo due anni di relazione, avevano annunciato la fine della loro storia d’amore. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma gli indizi social non mancano di certo, mentre i fan sognano.

Qualche settimana fa, Marracash ha pubblicato una serie di stories sul suo account Instagram ufficiale mentre si trovava ad un concerto proprio di Elodie. E, qualche giorno fa, la cantante romana ha pubblicato diverse stories sui social mentre si trovava ad un concerto del rapper milanese. I due sono tornati insieme oppure sono rimasti in ottimi rapporti? Staremo a vedere nelle prossime settimane.