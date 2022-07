William, il regalo “folle” a Kate che fa discutere gli inglesi | Ecco quanto è costato

In questo periodo di super austerity, il regalo del principe William alla moglie Kate, ha fatto molto parlare gli inglesi. Eppure la loro è la coppia più parsimoniosa di tutti i reali.

Il principe William e Kate Middleton sono famosi per essere la coppia più attenta all’economia della Famiglia Reale. La duchessa di Cambridge ama acquistare per sé e per la propria famiglia outfit a basso costo e in più occasioni la stampa l’ha beccata a ‘riciclare’ i propri abiti.

Ma a quanto pare deve essere successo qualcosa a William, perché questa volta per il regalo dell’anniversario di matrimonio non ha badato a spese, facendo un “pensiero” folle alla moglie che ha fatto discutere e storcere il naso agli inglesi.

Non si tratta di certo dell’unico regalo da capogiro che il primogenito di Carlo e Diana ha fatto alla sua dolce metà. Basti pensare allo splendido anello di fidanzamento con zaffiro blu e diamanti, che in precedenza apparteneva alla principessa Diana. E come dimenticare la veretta di diamanti che Kate Middleton ha ricevuto in occasione della nascita del principe George, ma questo ultimo regalo è qualcosa davvero di particolare.

William, il regalo “folle” a Kate che fa discutere gli inglesi. Di cosa si tratta

Il principe in occasione dell’anniversario di nozze ha regalato a Kate un orologio di Cartier. Stiamo parlando dell’orologio Ballon Bleu de Cartier, al polso della duchessa di Cambridge dal 2014. Si tratta di uno splendido pezzo di alta gioielleria, che secondo i tabloid inglesi, il principe William avrebbe donato alla moglie in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio. Il Ballon Bleu de Cartier è costituito da una cassa e da un cinturino in acciaio. All’interno si trova incastonato anche uno zaffiro cabochon, perfettamente abbinato con l’anello di fidanzamento. Kate Middleton ha sfoggiato il suo dono per la prima volta in occasione del royal tour in Australia. Ma da allora non se ne è mai separata e cerca di indossarlo quasi sempre. È davvero un cimelio di famiglia che sicuramente in futuro verrà tramandato ai figli. Cartier ha realizzato questo orologio per la prima volta nel 2006 e il nome Ballon Bleu de Cartier richiama la forma della cassa, che, essendo arrotondata ricorda un palloncino.

Quanto è costato il regalo di William?

Stando alle stime riportate da Forbes, il prezzo al dettaglio dell’orologio è di 5.650 dollari. Non si tratta di certo di una piccola somma, ma se si raffronta con il valore di altri orologi della stessa maison francese, si nota che il modello di Kate Middleton rientra in una fascia media.

Il movimento al quarzo è più economico di quello automatico e il suo orologio non presenta diamanti o dettagli appariscenti che ne avrebbero aumentato di moltissimo il valore. Ma essendo un gioiello unico e appartenendo alla futura consorte del re d’Inghilterra il valore è lievitato e, in caso Kate decidesse di metterlo in vendita, l’acquirente dovrebbe sborsare una cifra a molti zeri.