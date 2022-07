Beve bottiglia di Jägermeister in 2 minuti e perde la vita: la tragica gara di binge drinking [VIDEO]

Un ragazzo le cui generalità non sono state ancora note è morto in questo modo durante la gara di binge drinking

Bere alcolici in un lasso di tempo super breve. Questa è la sfida se si partecipa a un binge drinking. Che cos’é? È una pratica molto diffusa tra le nuove generazioni in ogni Stato del mondo, e le conseguenze possono rivelarsi terribili, sia nell’immediato sia nel lungo termine.

Ed è proprio per prendere parte a una simile competizione di binge drinking, che un giovane le cui generalità non sono state ancora divulgate, è morto. Ci troviamo dunque a Mashamba, in Sudafrica. In un locale, c’è stata una sfida e il giovane, la cui età dovrebbe essere sui 25/30 anni, si è scolato una bottiglia di Jägermeister in due minuti, senza praticamente stopparsi.

Si è concesso solamente qualche secondo di respiro prima di finirla, per poi svenire. Come riporta l’Independent, Brig Motlafela Mojapelo, capo della polizia di Mashamba, ha raccontato che c’era una sfida che prevedeva un premio in soldi (tra l’altro pochissimi euro).

Il tutto è stato ripreso in un video divenuto subito virale. Tra i pericoli del bere superalcolici in un lasso di tempo tanto breve, c’è quello dell’avvelenamento ematico, che può portare a conseguenze mortali.

Che cos’è il binge drinking

Il binge drinking, in inglese vuol dire letteralmente “abbuffata di alcolici” o “bere fino a che non ci si ubriaca”. Nello specifico, sta a indicare il bere 5 o anche più bevande di genere alcolico in un lasso i tempo molto breve (2/3 ore). Tutto questo poi si trasforma in una ubriacatura di quelle molto forti, dove si arriva a perdere il controllo.

Generalmente questo tipo di gara diffuso tra i giovani, soprattutto sui 18/24 anni, può portare spesse volte a commettere reati, avere atteggiamenti violenti e anche a tentare di suicidarsi. Secondo i medici, assumere una quantità eccessiva di alcolici in un lasso di tempo molto breve, che può essere da 30 minuti ad alcune ore, può condurre a una forte intossicazione.

Questo perché all’inizio, il binge drinking conduce a una depressione da parte del sistema nervoso centrale, e porta quindi a ridurre ansia, tensione, inibizioni. Tuttavia, allo stesso tempo, si scende di attenzione, concentrazione e anche capacità di giudizio.

Altri effetti del binge drinking

Questa sfida può portare a soffrire di ipertensione, ipoglicemia, perdita coscienza e, nei casi più gravi, coma etilico e morte conseguente ad arresto respiratorio.