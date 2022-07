Bancomat: arrivano i nuovi controlli e aumentano anche le commissioni

Cambiano tante cose allo sportello Bancomat e per gli italiani non sono delle notizie sicuramente positive.

Lo sportello Bancomat è sicuramente uno strumento usatissimo dagli italiani che sono abituati a prelevare senza perdere tempo. Eppure su questo strumento così usuale stanno per cambiare tante cose.

Il fatto è che lo sportello Bancomat è nel mirino tanto del governo che è delle stesse banche.

Controlli serrati sul bancomat e commissioni in aumento

Per ragioni completamente diverse l’esecutivo e gli istituti bancari vogliono cambiare profondamente questo strumento ma tutto ciò risulta essere molto svantaggioso per gli utenti.

Innanzitutto adesso il Bancomat è nel mirino del fisco. L’Agenzia delle Entrate tramite la cosiddetta super anagrafe dei conti correnti controlla con grande accuratezza tutto ciò che gli italiani fanno sul conto corrente e anche sul bancomat. Qualsiasi attività che possa apparire anomala o non in linea con la situazione economica di chi la pone in essere sarà sicuramente oggetto di attenzione. Prelievi troppo frequenti o anche paradossalmente, prelievi troppo rari potranno essere un elemento di attenzione.

I criteri dei nuovi controlli

Ma controlli possono partire anche per prelievi disordinati e anomali: davvero tante attività del correntista possono far insospettire l’intelligenza artificiale che monitora costantemente i conti. Questo algoritmo passa in rassegna continuamente i conti degli italiani proprio per cercare di scoprire qualsiasi cosa che appaia non usuale. Il rischio ovviamente è che anche tanti comportamenti in perfetta buona fede possano far partire ugualmente i controlli. Ma oltre a questo problema c’è anche il problema delle commissioni in netto aumento.

Perché le commissioni aumentano

Infatti la società Bancomat Spa che si occupa di gestire tutti i bancomat italiani ritiene che le attuali commissioni quando si preleva dal bancomat di un altro istituto siano troppo basse. Il fatto è che per le banche gestire gli sportelli bancomat è diventato troppo costoso e quindi vogliono rivalersi sugli utenti aumentando le commissioni che questi pagano. A quanto pare l’aumento delle commissioni dovrebbe scattare proprio da ottobre. Ma qualcosa che sicuramente non è gradito agli utenti è anche il fatto che gli sportelli Bancomat siano sempre di meno e che nei piccoli comuni sia diventato particolarmente difficile trovarne uno.