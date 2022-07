Nuovi bonus contro il carovita: il Governo li farà partire a fine luglio

Il governo Draghi si dimostra molto sensibile alla delicata tematica del grave calo del potere d’acquisto delle famiglie italiane.

Dopo l’ultimo incontro con le parti sociali il presidente del consiglio in conferenza stampa ha annunciato che nel decreto che sarà presentato a fine luglio ci saranno importanti novità sul fronte dei bonus per aiutare le famiglie contro il carovita.

Si è parlato del potenziamento dei bonus già attivi ma anche della nascita di bonus nuovi di zecca. Vediamo che cosa cambia e le novità.

I nuovi bonus e quelli vecchi potenziati

Per le famiglie italiane sta diventando davvero difficile andare avanti a causa degli stipendi troppo bassi e dell’aumento vertiginoso del costo della vita.

I bonus messi in campo fino ad oggi dal governo hanno avuto sicuramente la loro importanza ma ormai sono chiaramente insufficienti. Di conseguenza il governo Draghi vuole intervenire su più fronti. Innanzitutto si è parlato di un taglio dell’IVA per quanto riguarda i generi di largo consumo vale a dire quelli del supermercato. Il governo sta valutando se fare un taglio dell’IVA alla fonte oppure qualche sorta di bonus aggiuntivo. Il taglio dell’IVA alla fonte sarebbe una soluzione simile al taglio sulle accise ma alcuni sono critici perché ne beneficerebbero tutti in uguale misura e non i più poveri.

Tutte le novità e le conferme

Inoltre il Governo starebbe anche pensando ad una estensione del bonus sociale. In sostanza i bonus bollette che oggi possono essere chiesti soltanto dalle famiglie entro i 12.000 euro di ISEE sarebbero richiedibili anche dalle famiglie fino a ben 20.000€. Di conseguenza chiaramente molte più famiglie potrebbero richiedere bonus sulle bollette che così arriverebbero ad aiutare molte più persone. Si è parlato anche di un prolungamento dello sconto sulle accise che appare praticamente certo. Ma la grande novità sono i bonus nuove di zecca. Infatti Draghi ha parlato di aiuti proporzionali al reddito e non strutturali. In sostanza il governo ha intenzione di introdurre dei nuovi bonus focalizzati soprattutto sulle famiglie con ISEE più basso e che saranno circoscritti a questo periodo di forte inflazione. Con il decreto della fine di luglio questi bonus diventeranno finalmente chiari