Supermercato: con questi 3 trucchi risparmi tanto ma attenzione alla nuova truffa

Gli italiani sono veramente a caccia di risparmio quando si tratta di supermercati.

Vediamo i tre trucchi che permettono di risparmiare tanto quando si fa la spesa, ma vediamo anche la truffa che sta mettendo nei guai tanti Italiani al supermercato.

Con il forte aumento del costo della vita per gli italiani diventa sempre più difficoltoso fare la spesa. Al supermercato i cibi costano sempre di più e di conseguenza è stata accolta con grande interesse la proposta di Brunetta di tagliare parzialmente l’Iva sui prodotti del supermercato.

I tre trucchi per risparmiare al supermercato

Attualmente si tratta solo di una proposta ma molti sperano che possa presto diventare realtà.

Ad ogni modo ci sono tre trucchi fondamentali che consentono di risparmiare tanto quando si fa la spesa. Innanzitutto è importante preparare prima una lista delle cose da prendere. Può sembrare qualcosa di molto banale ma in realtà è importante. Il fatto è che il supermercato mette in atto mille trucchi psicologici per spingere il consumatore a spendere di più e a comprare cose inutili. Se il consumatore si affida all’intuito del momento finirà per comprare tanta merce in più. Mentre invece se prepara prima una lista questo rischio non esiste più. Il secondo trucco è quello di fare sempre la spesa a stomaco pieno. Infatti è stato dimostrato che se si fa la spesa a stomaco vuoto si rischia di acquistare tanta merce inutile.

Tanto risparmio ma attenzione alla truffa

Il terzo trucco è quello di confrontare i prodotti guardando sempre il prezzo al kg e non il prezzo semplice. Infatti i maghi del marketing sono diventati bravissimi a far sembrare particolarmente convenienti confezioni che invece sono largamente sconvenienti. Quindi l’unico modo per non farsi ingannare è confrontare il prezzo al kg dei prodotti. Spesso si scoprirà che le confezioni che sembrano più vantaggiose in realtà sono decisamente costose. Ma a proposito di risparmio bisogna stare molto attenti anche alla nuova truffa. Infatti online sta girando una finta promozione di note catene del supermercato che consentirebbe a chi vi aderisce di avere ricchi buoni spesa. Si tratta di rispondere ad un sondaggio online che però rimanda di una pagina truffaldina in grado di carpire i dati sensibili del consumatore. Quindi è importante non caderci.