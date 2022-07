Putin ci colpisce sulle bollette e sul conto in banca: cosa si rischia in estate

La guerra in Ucraina sta constando tantissimo agli italiani.

L’Italia insieme a tutto l’occidente ha deciso di scendere al fianco del popolo ucraino attaccato da Vladimir Putin.

L’occidente ha deciso di non rispondere all’aggressione di Putin con un intervento militare diretto ma con duri pacchetti di sanzioni. Tuttavia chi pensava che la Russia avrebbe subito ceduto alla forza economica dell’Occidente si sbagliava.

I tanti rischi per gli italiani

Putin dopo aver brutalmente attaccato l’Ucraina ha messo in atto tutta una serie di strategie che consentono al suo paese di resistere a lungo alle sanzioni e all’embargo occidentali.

Nel frattempo però Putin colpisce l’Europa in modo assai penetrante. Attraverso il taglio delle forniture del gas e attraverso la stretta sul grano e su tante altre materie prime fondamentali Putin sta rendendo la vita impossibile agli europei. Infatti la forte inflazione che già prima della guerra colpiva l’Europa ormai appare fuori controllo. In Italia l’inflazione si attesta all’8%. E questo significa un danno davvero enorme per le famiglie e le imprese. A causa del forte taglio del gas erogato all’Europa le bollette di luce e gas si stanno impennando sempre di più.

Inflazione e razionamenti

Ma sono molti a temere che l’Italia potrà arrivare alla prossima invernata con le scorte di gas quasi vuote. Infatti le scorte di gas vengono riempite normalmente durante l’estate. Ma a quanto risulta attualmente questo processo va incredibilmente a rilento e il rischio concreto è che in inverno non ci sia gas a sufficienza. Quindi si paventano razionamenti duri ma anche costi in continuo aumento sia per le famiglie che per le imprese. E proprio per questo motivo che la recessione è considerata molto probabile in Europa.

La recessione più probabile

Infatti con il forte aumento dei costi delle materie prime, tutte le realtà produttive diventano sempre più a rischio. La cosa peggiore è che le istituzioni europee hanno bisogno di imporre una forte austerità ai vari paesi membri proprio nel momento in cui purtroppo c’è bisogno di una maggiore spesa sociale. Infatti probabilmente una delle mire di Putin è proprio quella di innalzare di molto la tensione sociale in Europa con recensione e alti costi della vita.