Bonus Bebè da 800€: ritorna il bonus più amato dai genitori, come chiederlo

L’arrivo dell’assegno unico universale è stata una grande novità ma non tutti hanno amato questa vera e propria rivoluzione.

Ma adesso ritorna la possibilità di ottenere un bonus alla nascita come quello da €800. Vediamo la doppia via per ottenere l’aiuto alla nascita.

L’assegno unico universale nelle intenzioni del governo doveva essere un’unica erogazione di denaro chiara e semplice per tutte le famiglie con i figli a carico.

Due vie per richiedere il bonus alla nascita

Attraverso questa unica erogazione di denaro la famiglia avrebbe saputo in modo molto chiaro quanto le spettava.

Sicuramente l’assegno unico è un aiuto per le famiglie ma molti non hanno gradito il fatto che abbia cancellato praticamente tutti gli altri aiuti preesistenti. Infatti gli assegni familiari e anche il bonus di €800 alla nascita sono stati cancellati dall’arrivo dell’assegno unico. Ma adesso arriva una doppia novità positiva per quanto riguarda il bonus alla nascita. Innanzitutto l’INPS ha chiarito che non è vero che i nati nel 2022 siano assolutamente esclusi dal bonus. Infatti fino al 28 febbraio l’assegno unico ancora non esisteva. Questo significa che tutti i bambini nati fino al 28 febbraio possono effettivamente ancora richiedere il bonus 800€.

Arriva quello nuovo

In effetti l’assegno unico universale è arrivato soltanto dal primo marzo e quindi tutti i bebè nati fino al 28 febbraio effettivamente rientrano ancora nella possibilità di richiedere il premio alla nascita. Tuttavia un nuovo bonus alla nascita da 500 euro è richiedibile. Si tratta di un bonus messo a disposizione delle famiglie che abbiano un nuovo nato. Non vale 800 euro come il vecchio bonus governativo ma vale soltanto 500 euro. A porre in essere questo bonus è la regione Umbria. Per poter richiedere il bonus da 500 euro alla nascita alla regione Umbria c’è bisogno di avere un ISEE entro i 40.000 euro.

Gli altri aiuti alla nascita

Si tratta sicuramente di un aiuto molto gradito ma la Regione Umbria non è l’unica a mettere in campo bonus ed aiuti per i bambini appena nati. Infatti anche altre regioni, comuni e province erogano dei bonus alla nascita. E proprio in questo periodo dovrebbero partire i bandi per altri bonus simili. Questi aiuti sono particolarmente preziosi perché l’Italia è in fortissima crisi della natalità proprio perché le famiglie sono in gravissima difficoltà dal punto di vista economico.