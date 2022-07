Supermercato: €400 da spendere subito e taglio IVA, gli italiani risparmiano con i nuovi aiuti

La situazione economica delle famiglie italiane è sempre più precaria.

Infatti il costo della vita aumenta di giorno in giorno mentre gli stipendi come sappiamo purtroppo sono al palo da anni.

Le parti sociali chiedono a gran voce al governo degli aiuti più corposi per la famiglia e per i lavoratori e dal governo arrivano novità veramente importanti.

Il doppio aiuto prezioso al supermercato

Il governo infatti si dimostra sensibile alla questione del calo del potere d’acquisto e soprattutto alla delicatissima condizione delle famiglie più in difficoltà.

Infatti proprio per questo arrivano due aiuti che possono essere veramente preziosissimi. Innanzitutto il governo conferma i buoni spesa. I buoni spesa sono dei buoni che sono erogati concretamente dai comuni ma sulla base di un budget messo a disposizione dal governo. In sostanza è il governo che invia i soldi ai comuni e poi i comuni decidono in autonomia come darli alle famiglie. Quindi ogni comune fissa sia il tetto ISEE per poter richiedere i buoni spesa e sia la cifra che concretamente la famiglia può avere.

Aiuto per gli ISEE bassi ed aiuto per tutti

Quindi ogni comune diverso eroga aiuti diversi alle famiglie a seconda del grado di difficoltà economica. Ma c’è da sottolineare come sia stata confermata anche la carta acquisti che garantisce 80 euro ogni due mesi. La carta acquisti è una card gialla simile a quella del reddito di cittadinanza che viene ricaricata appunto di 80 euro ogni due mesi. Ma la novità più sostanziosa per quanto riguarda la spesa al supermercato viene proprio da una proposta innovativa del governo.

Il Governo ha guadagnato tanto con l’IVA

Infatti il governo sta valutando di tagliare l’IVA su tutti i prodotti del supermercato. Si tratterebbe di un taglio dell’IVA su tutti i prodotti di largo consumo simile al taglio sulle accise per quanto riguarda la benzina. Il fatto è che il governo con i fortissimi aumenti ha guadagnato un bel po’ di soldi sull’IVA. Infatti l’aumento dei prezzi al supermercato ha comportato anche un aumento dell’IVA che il governo ha intascato. Dunque il ministro Brunetta sostiene che il governo sia in grado di tagliare l’IVA con notevole risparmio delle famiglie.