Dopo l’annuncio della separazione, Francesco Totti rompe il silenzio sui social: cosa ha fatto l’ex Capitano

Dopo il silenzio di questi giorni, in seguito all’annuncio di separazione con Ilary Blasi, Francesco Totti è tornato sui social.

Continua a tenere banco nel mondo del gossip e dello spettacolo nostrano, l’annuncio della separazione tra l’ex Capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. E non poteva essere altrimenti per quella che è stata, per oltre 17 anni, la coppia d’oro dello showbiz nostrano.

Dopo l’annuncio, Ilary Blasi, insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel, a sua sorella e altri parenti, è volata in Tanzania in vacanza, nella meravigliosa avventura di un safari. Francesco Totti, invece, è rimasto a Roma, ma ha già lasciato la casa dove viveva insieme a sua moglie.

Al momento, dai due, non sono arrivati ulteriori commenti sulla separazione, come del resto aggiunto nel comunicato diffuso dall’Ansa da parte di entrambi. Anche se non sono mancati gli aggiornamenti social. Ecco cosa è successo.

La prima apparizione social di Francesco Totti

Nella giornata di ieri, Ilary Blasi ha pubblicato diversi scatti della sua vacanza in Tanzania, compreso uno scatto in cui appare di spalle, in topless. Nessuna didascalia ma il messaggio è sembrato abbastanza chiaro: la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto dare le spalle – metaforicamente – al polverone mediatico che si è alzato in questi giorni. Francesco Totti, invece, non ha pubblicato nulla, anche se c’è da aggiungere che di norma l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma è sempre stato poco attivo sui social. In realtà, sappiamo cosa ha fatto in questi giorni dell’annuncio della separazione il Pupone. La prova arriva direttamente dal profilo ufficiale dell’ex calciatore della Roma e della Nazionale francese, e grande amico di Totti, Vincent Candela. I due sono andati a giocare a padel, sport che Totti ama e, si vocifera, abbia fatto conoscere l’ex capitano e Noemi Bocchi. Secondo i rumors, infatti, i due si sarebbero conosciuti proprio nel centro sportivo dove si gioca a padel frequentato da entrambi a Roma Nord.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincent Candela (@vincentcandela)

Cosa accadrà adesso

Come sostiene Tgcom24, Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero già concordato il tutto sulla separazione, affidandosi alla cosiddetta negoziazione assistita, che impedisce appunto l’approdo in Tribunale. Da quanto si apprende, l’ex Capitano firmerà un assegno di mantenimento (il quale sarebbe addirittura a sei cifre all’anno) e lascerà il 90% delle quote della Sporting Club Totti e della Number Five S.r.l alla Blasi.

La conduttrice e l’ex Numero dieci della Nazionale avevano già optato per la separazione dei beni, per cui non ci dovrebbe essere alcun contenzioso sugli immobili.