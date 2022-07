Totti Ilary, la separazione anche degli amici | Tutti contro tutti fedeli ai propri “capitani”

Man mano che passano i giorni, si fa più chiara la situazione intorno a Ilary e Totti che ha portato la separazione dei due. Non solo le famiglie tra cui non correva buon sangue, ma anche gli amici, di lei e di lui, che ora parteggiano per l’uno o l’altra clan.

Se Francesco e Ilary si sono amate per oltre 20 anni, lo stesso non si può dire per la cerchia delle rispettive famiglie e degli amici, che ora dopo la separazione, tirano un sospiro di sollievo forse felici di non dover più frequentare la “controparte”.

A raccontarlo un articolo del Corriere della Sera, che ha analizzato i rispettivi clan di appartenenza raccontando fatti inediti delle “cerchie d’oro” della Blasi e di Totti. Così entrambi, fedeli al loro credo hanno scelto subito dopo la separazione di vivere secondo le loro abitudini.

Ilary è volata in Tanzania con i figli e la sorella Silvia a cui è legatissima, regalando ai follower immagini sensuali di lei in monokini, mentre Francesco ha trascorso qualche giorno con gli amici più stretti a giocare a padel sul campo del Fight Club, il circolo di Vincent Casselle suo amico strettissimo. Con lui Emanuele Maurizi uno degli amici più cari. Sarebbe lui che avrebbe accompagnato Totti sotto casa di Noemi Bocchi, e sempre lui, presente nell’unica foto in cui presumibilmente Totti e Noemi sono insieme (visto che lei si vede solo di spalle) allo stabilimento termale Thermes Marins di Montecarlo.

Totti Ilary, la separazione anche degli amici. La cerchia ristretta dei due

Oltre a lui nell’articolo del Corriere, si parla anche di Giancarlo Pantano ex centrocampista della Cisco Roma, che conosce Francesco da quando erano ragazzini e lavora allo Totti Sporting Club. C’era lui seduto accanto a Noemi allo stadio di Tirana, per la finale di Conference League e sul volo privato con cui sono arrivati tutti in gruppetto da Montecarlo. Poi il cugino di Francesco, Angelo Marrozzini. Asilo, elementari e medie insieme, testimone del matrimonio, stesso gladiatore tatuato sul braccio dopo lo scudetto del 2001. E poi il mitico Vito Scala, preparatore, confidente, braccio destro, conosciuto alla scuola media Pascoli dove era il suo insegnante di ginnastica. Questo pare essere stato messo da parte dal clan Blasi, ma ha resistito ed è ancora una figura importante, che conosce ogni segreto del campione giallorosso. Scoperti anche i rifugi romani dove Francesco si sente al sicuro. Il ristorante Consolini a via Marmorata, dove festeggiò la vittoria del campionato 2001, la Villetta di Claudio Olivetti, zona Piramide, in cui celebrò l’addio al calcio del 28 maggio 2017, e l’Isola del Pescatore a Santa Severa dove fece la proposta di matrimonio a Ilary, ristorante frequentato anche insieme a Noemi a quanto pare.

Il clan del Blasi

Ilary invece è legatissima a sua sorella Silvia, la maggiore, con cui è volata in Tanzania, coinvolta sempre di più, negli anni, nella gestione delle attività di Francesco, di cui per un periodo ha curato anche l’immagine, causa scatenante dei primi dissapori coniugali. Il padre Roberto e il cognato Ivan Peruch (marito di Silvia) gestiscono il centro sportivo di Totti e guidano, con Ilary, la società che stipula i suoi contratti pubblicitari. L’altra sorella Melory, ortottista, se ne sta in disparte, anche se l’altro giorno polemizzava con Alex Nuccetelli, il pr romano che nel 2002 presentò Ilary a Francesco.

Nel clan anche la portavoce e manager Graziella Lopedota (che si occupa anche di Michelle Hunziker e Ambra Angiolini). Più defilati del clan Tottti, nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo, sono poche le persone che Ilary frequenta, Tra le poche confidenti della showgirl resiste la parrucchiera Alessia Solidani, compagna anche di molte vacanze. Poi c’è Silvia Toffanin, ex Letterina come lei, l’unica vera amica di Ilary nel mondo dei vip.