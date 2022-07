Federica Panicucci: a 55 anni lo scatto in bikini è mozzafiato, la conduttrice è in forma strepitosa [FOTO]

La conduttrice Mediaset Federica Panicucci ha stregato i social con uno scatto in bikini: a 55 anni la padrona di casa di Mattino Cinque è in forma mozzafiato.

Lei è una delle conduttrici più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando della conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci.

Dopo i grandi numeri della fascia mattiniera della tv, alla conduttrice è stata affidata anche la nuova stagione del reality – lo scorso anno condotto da Nicola Savino – Back to School, che andrà in onda in autunno in prima serata su Italia Uno.

Intanto, Federica Panicucci, si sta godendo le vacanze e sta ricaricando le pile in vista della prossima stagione televisiva.

La foto di Federica Panicucci

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Federica Panicucci si è mostrata in tutta la sua bellezza. Uno scatto mozzafiato mentre si gode le prime vacanze di questa estate: bikini blu con varie decorazioni e orli bianchi. La conduttrice, che il prossimo 27 ottobre spegnerà 55 candeline, è in forma smagliante: bellissima, sta davvero vivendo una seconda giovinezza. Tantissimi i like e le reaction per lei.

Federica Panicucci: vita privata

La conduttrice di Mattino Cinque, e prossima conduttrice di Back to School, in passato, ha avuto una lunga storia d’amore con il noto dj e speaker radiofonico Mario Fargetta. I due si sono conosciuti nel 1995 e sono convolati a nozze nel 2006; la coppia ha avuto due figli: Sofia, nata nel 2005 e Mattia, nato nel 2007. Fargetta e Panicucci hanno annunciato la separazione nel 2015.

In seguito, Federica Panicucci ha conosciuto l’imprenditore Marco Bacini, suo attuale compagno. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, qualche tempo fa, la conduttrice ha parlato del suo compagno: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”. I due hanno già rivelato di voler convolare a nozze, probabilmente la prossima estate.