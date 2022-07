Mini-bikini e addominali in vista: Federica Nargi si conferma regina dell’estate [FOTO]

Federica Nargi, ex Velina di Striscia la Notizia e lo scorso anno protagonista di Tale e Quale Show, ha postato uno scatto mozzafiato: eccolo.

Modella, showgirl, personaggio tv: Federica Nargi è amatissima dal grande pubblico nostrano. Ha raggiunto il grande successo nel tg satirico di Canale 5, ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Federica Nargi.

Dal 2008 al 2012, Federica Nargi è stata Velina della popolare trasmissione Mediaset, in coppia con Costanza Caracciolo. Di certo, una delle coppie di Veline più amate dal grande pubblico.

Federica Nargi vive una lunga storia d’amore dal 2009 con l’ex calciatore Alessandro Matri. I due hanno avuto due figlie: Sofia, nata nel settembre del 2016 e Beatrice, nata nel 2019.

Lo scatto di Federica Nargi

Federica Nargi, in uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, si è mostrata in tutta la sua bellezza. L’ex Velina di Striscia la Notizia, che si sta godendo le vacanze in Spagna, a Formentera, indossa in questo scatto che mette in mostra le sue forme, un bikini fucsia: addominali in vista, Nargi è in forma pazzesca. Tantissimi i likes e le reaction al post.

Il ritorno in tv

Dopo qualche periodo lontano dalla tv – la showgirl infatti ha voluto dedicarsi alla famiglia – Federica Nargi è tornata nel piccolo schermo da protagonista. Lo scorso anno, infatti, l’ex Velina di Striscia la Notizia è stata applaudita da pubblico e critica per le sue performance sul palco di Tale e Quale Show, condotto in prima serata su Rai Uno da Carlo Conti. Nonostante la diffidenza iniziale, Nargi è stata una delle più amate del programma dai telespettatori.

In seguito, Federica Nargi approdata a Radio 105. dapprima come inviata di Integration Heroes, in onda nel palinsesto della popolare radio con sede a Milano, poi nella sua versione televisiva, su Tv8, con il titolo Integration Heroes Match. Intanto il nome di Federica Nargi è finito tra i papabili per diversi show in programma dalla prossima stagione: il primo di questi è il Grande Fratello Vip 7, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini e in partenza dal prossimo 12 settembre; il secondo è un altro popolare show di Rai Uno, ovvero Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Infine, Nargi è stata accostata anche a Back To School, programma che sarà condotto da Federica Panicucci su Italia Uno.