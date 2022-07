Pinuccia e Alessandro fuori da Uomini e Donne | I retroscena sulla possibile decisione

Due dei grandi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne Alessandro e Pinuccia potrebbero andare via dallo show. La decisione cambierebbe alcuni equilibri all’interno della trasmissione.

Nella prossima edizione di Uomini e Donne, potrebbero esserci molti cambiamenti. Uno dei più importanti si sta decidendo proprio in questi giorni, e avrebbe creato non poco scompiglio tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Si tratterebbe dell’addio di due dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia. Fin da subito i simpatici nonnini del trono older, si sono mostrati alla mano e con tanta voglia di trovare una persona con cui trascorrere le giornate, e hanno conquistato l’affetto del pubblico.

Dopo una prima frequentazione, i due avevano scelto di interrompere la loro conoscenza, visto che la dama provava dei sentimenti, mentre il cavaliere voleva solamente una semplice amicizia. Dopo aver provato a conoscere altre persone, però, i due hanno deciso di riavvicinarsi.

Pinuccia e Alessandro fuori da Uomini e Donne. Come li avevamo lasciati

La stagione di Uomini e Donne, si era conclusa con un viaggio di Pinuccia in Puglia dove vive Alessandro e la promessa di continuare a vedersi anche in estate. Così i due hanno approfittato della bella stagione anche per esaudire un sogno di Alessandro ovvero assistere ad un concerto di Vasco Rossi. Adesso quindi tutti i telespettatori della trasmissione si sono chiesti se i due lasceranno ufficialmente il programma. A dare qualche anticipazione la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover‘. Secondo questa, Alessandro e Pinuccia dovrebbero tornare, a rigor di logica.

Diventeranno presto una coppia?

I due infatti nonostante la frequentazione, non sono ancora una coppia, e quindi non ci sarebbe motivo, almeno per ora per un loro abbandono alla trasmissione. I fan possono stare tranquilli per il momento, rivedremo quasi sicuramente i due simpaticissimi personaggi nel programma, così come, dovrebbe tornare anche Gemma Galgani e Ida Platano.

Tutto tranquillo quindi, la prossima stagione con queste anticipazioni si prospetta più “bollente” che mai, pronta a far nuovamente incontrare coppie giovani e con qualche anno di più. Proprio come Pinuccia e Alessandro che si spera diventino il prima possibile una coppia a tutti gli effetti. Solo in quel momento potranno decidere di lasciare la trasmissione, ma questa volta mano nella mano, come due veri fidanzati.