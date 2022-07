Fuochi d’artificio trasformano festa in tragedia: muore un bimbo di 7 anni e la sorella di 24 [VIDEO]

Una festa trasformata in una tragedia dai fuochi d’artificio che sono ‘impazziti’ e hanno portato anche delle vittime.

Lo spettacolo pirotecnico che avviene per la festa nazionale francese a Cholet, nella parte occidentale della Francia il 14 luglio, si è trasformata in una tragedia. I fuochi d’artificio, fuori controllo hanno ucciso un bimbo e sua sorella.

La festa è avvenuta la serata del 14 luglio a Cholet, in Francia. La causa del disastro sarebbe un ‘incidente di lancio’ che ha portato alla morte un bimbo di 7 anni e la sorella di 24 anni. Sono altre sette le persone ferite, una in modo grave, compresi i genitori delle due vittime in grave stato di choc.

Eric Bouillard, procuratore di Angers, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. L’incidente è accaduto intorno alle 23 di ieri sera su un campo utilizzato per i fuochi d’artificio, nei pressi dello stadio locale. Le vittime, insieme ai genitori, stavano assistendo allo spettacolo, ad una cinquantina di metri dal punto in cui si stavano sparando i fuochi.

Fuochi d’artificio impazziti, il video

I video testimoniano il caos di ieri sera. Chi partecipava allo spettacolo ha spiegato che sarebbe stato un razzo a finire sulla folla, esplodendo. Secondo una delle ipotesi, il razzo sarebbe ricaduto inesploso effettuando una traiettoria errata.