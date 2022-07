Tragedia per il portiere della Francia: ex compagna morta prima degli Europei di calcio

L’ex compagna dell’estremo difensore della Nazionale di calcio femminile della Francia si è tolta la vita pochi giorni prima della partenza degli Europei.

Una fine resa ancor più tragica da quel che è successo subito dopo il suicidio della donna, avvenuto nella sua abitazione. Il portiere francese ha deciso però di partecipare ugualmente alla manifestazione sportiva.

Pauline Peyraud-Magnin è il portiere della Francia e della Juventus. Questi giorni la vedono impegnata negli Europei di calcio femminile che si stanno svolgendo. Una manifestazione che per lei si è trasformata però in una sorta di calvario. Sono stati in molti a notare i molti abbracci domenica, quando il team transalpino ha travolto le azzurre, surclassate con un sonante e perentorio 5-1 .

Gli abbracci servivano a lenire, per quel che è possibile, il terribile lutto che ha colpito l’estremo difensore francese: solo sei giorni prima, infatti, la sua ex compagna è stata trovata priva di vita all’interno di un palazzo nel centro di Torino, dopo che aveva annunciato proprio alla sua ex di volerla fare finita. Ma c’è di più: la donna, la ventottenne Camille Chantal Suzon Nell, è stata trovata anche sbranata dai cani con cui viveva. I cani l’hanno morsa dopo la morte della donna, un suicidio avvenuto ingerendo antidepressivi.

Una storia finita qualche settimana fa

A avvisare il consolato francese di Milano, che ha poi avvertito la polizia, è stata proprio lei: Peyraud-Magnin. «Chantal soffriva di depressione», ha poi riferito alle autorità. La storia tra loro, con la rottura della coppia, era arrivata al capolinea qualche settimana prima. La numero uno della Nazionale transalpina ha voluto comunque scendere sul terreno di gioco sia contro l’Italia (superata come detto con un 5-1 senza appello) sia contro il Belgio, a sua volta sconfitto per 2-1.

Peyraud-Magnin era stata la prima, tra tutti i giocatori e le giocatrici delle Nazionali di calcio francesi, a fare coming out nell’ottobre del 2020. Lo aveva fatto pubblicando le foto con la compagna quando le due si erano unite con i Pacs (le unioni civili alla francese).

Interpellati dall’agenzia Afp, gli inquirenti hanno risposto che «l’indagine è in corso e rimane coperta dal segreto». Nel frattempo la Federcalcio francese ha chiesto il rispetto per la privacy della calciatrice, mentre l’agenzia che gestisce gli interessi della sportiva ha comunicato di non voler «fare commenti sulla vita privata di Pauline».