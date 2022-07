Giallo sul decesso di Ivana Trump, l’ipotesi:«Stava bene»

L’ex moglie del tycoon è morta dopo aver cenato in un ristorante italiano, a pochi passi da casa sua. Titolari sconvolti

Dopo aver cenato in un ristorante italiano dell’Upper East Side, uno dei quartieri più lussuosi di Manhattan, Ivana Trump, prima moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è venuta a mancare. I proprietari del locale si dicono sotto choc e dichiarano che la donna non aveva problemi di salute. Da qui, l’ipotesi che Ivana sia stata colpita da infarto.

Ivana Trump era una cliente abituale del ristorante italiano “Nello”, che peraltro dista un solo isolato dalla sua abitazione. E proprio nella sua casa sulla 64esima strada, proprio di fronte a Central Park, la nota imprenditrice è stata ritrovata senza vita. A darne per primo l’annuncio, l’indomani, parrebbe essere stato proprio l’ex marito Donald, che ha diffuso la notizia tramite il social network da lui fondato e di sua proprietà, Truth Social.

Secondo una nota diffusa dai vigili del fuoco locali, la donna avrebbe chiamato i soccorsi e gli stessi paramedici l’avrebbero trovata priva di conoscenza sulle scale del suo appartamento. La notizia della sua morte ha destato, nel giro di poche ore, grande sconcerto in chi, come i ristoratori del locale in cui era stata la sera del suo decesso, l’avevano vista nelle ultime ore. Ivana sembrerebbe essere deceduta per un malore improvviso e le indagini condotte sulla sua scomparsa dalla polizia di New York confermano che non sembrano esserci segni di scasso o di qualche altro elemento che possa far pensare a un episodio criminale, come riporta lo stesso Washington Post.

La morte di colei che è sempre stata ribattezzata come la “Wonderful Lady” lascia in particolare sconvolto lo staff del ristorante italiano, da lei frequentato poche ore prima del fatale malore.

«Forse era apparsa un po’ stanca, ma sembrava stesse bene, senza aver alcun evidente problema di salute», dice ai giornalisti la responsabile del ristorante italiano. «Siamo sconvolti, ci dispiace tanto, era una delle nostre clienti più affezionate e ci chiedeva sempre come stessimo e se le cose andassero bene, con grande affetto. Abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa».

Un ricordo di una donna elegante e generosa, che pare sia condiviso da più membri dello staff. Lo stesso general manager del ristorante, Atilla Cetin, dice di aver avuto con l’imprenditrice una lunga conversazione la sera del decesso, seduti al tavolo del locale dove era solita sedersi. L’aveva vista contenta e con i suoi soliti modi eleganti, che la portavano a mostrarsi sempre sorridente e disponibile verso gli stessi clienti del locale, che spesso le chiedevano autografi o un selfie. In sostanza, nulla avrebbe fatto presagire il tragico evento occorso di lì a poche ore.