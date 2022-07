Arabia Saudita apre lo spazio aereo anche ai voli da Israele. “Decisione storica”, dice Biden

Una decisione storica da parte della monarchia del Golfo. Si tratta di un segnale di distensione verso Israele.

Arriva il plauso dell’establishment a stelle e strisce, che guarda con favore al ravvicinamento tra i due Paesi.

Apertura storica da parte dell’Arabia Saudita. Riyad ha deciso di aprire il proprio spazio aereo a “tutte le compagnie aeree che soddisfano i requisiti dell’Autorità per il sorvolo”. È questo il piano annunciato, in queste ultime ore, dall’Ente per l’aviazione saudita. Si tratta di un gesto che va considerato come una mano tesa a Gerusalemme. L’apertura dello spazio aereo saudita è infatti un segnale di riavvicinamento a Israele. Un annuncio che in concreto si tradurrà in voli più brevi dall’Asia a Israele.

Alla decisione saudita plaude il presidente americano Joe Biden, in missione in Medio Oriente in quella che è la sua prima visita nella regione da quando si è insediato alla Casa Bianca. Biden parla di una “decisione storica” da parte della monarchia del Golfo.

Sauditi e israeliani: un rapporto sul filo di lana

Tra Israele e Arabia Saudita non ci sono rapporti diplomatici. Ryad ufficialmente non riconosce Israele. È per questo, verosimilmente, che il comunicato saudita non fa esplicita menzione dello stato di Israele. Anche se ufficiosamente, dietro le quinte, non è un mistero che i due Paesi collaborino in materia di sicurezza. Con un occhio – o anche due – rivolto da entrambi all’Iran.

Ma mai come in questo caso fa testo la sostanza: di fatto i sauditi consentono di attraversare il loro spazio aereo ai voli tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein da quando nel 2020 i due Paesi del Golfo hanno stretto rapporti con gli israeliani (grazie alla mediazione statunitense). Stando a un rapporto, due anni fa i sauditi avrebbero anche permesso a un aereo israeliano diretto in India di attraversare il loro lo spazio aereo per scansare le cattive condizioni meteo.

Il plauso di Washington alla decisione saudita

“Il presidente Biden accoglie con favore ed elogia la decisione storica della leadership dell’Arabia Saudita di aprire lo spazio aereo saudita a tutti i vettori civili senza discriminazione, una decisione che include i voli da e per Israele”. Sono parole del consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, contenute in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca .

Un annuncio che, per citare sempre le parole di Sullivan, apre la strada a un “Medio Oriente più integrato, stabile e sicuro“, decisivo per “la sicurezza e la prosperità degli Usa e del popolo americano e per la sicurezza e la prosperità di Israele”.