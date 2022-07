Kate, costretta ad andare via di casa. Più piccola e senza servitù | Cosa è successo alla futura regina

La notizia è di quelle clamorose, la futura regina d’Inghilterra starebbero per andare via di casa. Per lei niente magioni lussuose solo una dependance del castello dove vive la regina e per di più senza neanche servitù.

Per i duchi di Cambridge c’è un cambiamento in arrivo, potrebbero trasferirsi e lasciare Kensington Palace, loro residenza principale dal 2017 , dove hanno a disposizione uno stuolo di servitù, autisti, e cuochi oltre ad un’appartamento di centinaia di metri quadri.

Il posto dove andranno a vivere invece è una “piccola” casa immersa nel verde e che dista solo dieci minuti a piedi dal Castello di Windsor, residenza della Regina Elisabetta.

La nuova abitazione si chiama Adelaide Cottage,e non è ne famosa ne lussuosa considerata al contrario una sorta di dependance del Castello. Kate sembra abbia intenzione di trasferirsi subito dopo l’estate, tempo di organizzare il necessario.

Kate e William costretti a traslocare. Perché questa scelta

Il motivo sarebbe soprattutto perché la sua vita a Londra è molto limitata, non può certo andare al parco e far giocare i suoi figli da soli come succede per gli altri bambini. Questo trasferimento condizionerà anche la vita dei piccoli, George, Charlotte e Louis, che cambieranno scuola. Adelaide Cottage è una casa molto modesta che non ricorda affatto le grandi case della monarchia. Ci sono infatti solo quattro camere da letto e pare anche che Kate non voglia il personale fisso in casa. Con William e i figli ha bisogno di intimità. Insomma vorrebbe vivere un po’ di normalità, anche se le malelingue sostengono che la scelta della dimora è dipesa anche dalla vicinanza alla casa della Regina.

Vicino alla “nonna” reale

William e Kate infatti vorrebbero stare il più possibile vicino alla Regina, soprattutto dopo che la sovrana ha avuto qualche problema di salute. William è l’erede al trono, e nel caso in cui Carlo rinunci potrebbe diventare il nuovo re d’Inghilterra e sta quindi imparando dalla nonna come governare al meglio.

Inizialmente pare che la regina Elisabetta volesse donare questo Cottage ad Harry e Meghan in occasione delle loro nozze, ma alcune indiscrezioni dicono che il Principe Andrea si sia opposto per averlo per sé. Ma gli ultimi scandali e la decisione di Kate di farne la sua nuova casa, lontana dalla folla, non gli darebbero troppa speranza.