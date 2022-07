Ignora la bandiera rossa e annega in luna di miele: muore a 34 anni

Un turista inglese è morto annegato in mare in Thailandia. Le onde troppo forti lo hanno travolto assieme a un altro nuotatore.

Il mare era molto agitato, ma i due si sono tuffati ugualmente ignorando la bandiera rossa che avvertiva del pericolo. Per loro non c’è stato nulla da fare malgrado i soccorsi dei bagnini e la corsa in ospedale. Troppo violenta la corrente che li ha trascinati al largo.

Stava nuotando nel mare agitato il turista britannico morto in luna di miele in Thailandia. Una tragedia avvenuta, molto probabilmente, per aver ignorato la bandiera rossa in mare. Ali Mohammed Mian, londinese di 34 anni, era arrivato da poco in Thailandia. Aveva messo piede solo tre giorni prima sull’isola di Phuket, nel sud della Thailandia, il , il 12 luglio.

Il trentaquattrenne soggiornava al Katathani Phuket Beach, un resort a cinque stelle. Nel pomeriggio è uscito per andare a fare una pagaiata nelle acque mosse. Ma quell’uscita gli è stata fatale: la forza delle onde lo trascinato via assieme a un secondo nuotatore: il thailandese Surasit Phonglaohaphan, 55 anni. I due uomini sono stati entrambi trascinati dalla corrente lontano dalla riva sulla spiaggia di Kata Noi.

Inutile la corsa in ospedale

I bagnini sono intervenuti per riportare entrambi gli uomini sulla spiaggia. E dopo averli trascinati sulla sabbia hanno eseguito i primi rilievi nell’attesa che fossero i paramedici a portarli di fretta in ambulanza all’ospedale di Chalong.

Ma né ali Ali né Surasit ce l’hanno fatta. I due – che non pare fossero in vacanza assieme – sono morti poco dopo essere arrivati in ospedale.

Il tenente colonnello Kittipong Nupheng, della stazione di polizia del distretto di Karon, ha comunicato che gli agenti hanno già informato l’ambasciata britannica. Adesso è in contatto con la famiglia di Ali dopo l’annegamento nel Mare delle Andamane. Un portavoce della polizia ha fatto sapere: “La nostra stazione ha ricevuto la notifica alle 17 dai volontari di soccorso che i bagnini avevano salvato dal mare due turisti che stavano annegando. Entrambi erano privi di sensi. Uno di loro aveva segni di polso. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Chalong ma in seguito sono morti. Siamo stati informati che c’era una bandiera rossa di avvertimento sulla spiaggia che i turisti avevano ignorato per andare a nuotare in mare. Hanno disobbedito alla bandiera rossa e sono stati spazzati via dalle onde”.