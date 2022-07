Rinfrescare la casa senza aria condizionata: 10 formidabili consigli

L’estate comporta dover affrontare, come in questo periodo, anomale ondate di calore, ecco come sopravvivere anche se non abbiamo l’aria condizionata.

In estate è inevitabile sudare almeno un po’, ma c’è chi deve fare i conti con temperature infernali anche nella propria abitazione senza poter usifruire il comfort offerto dall’aria condizionata o altro.

Ci sono diverse motivazioni che possono indurre una persona a non installarla, per ragioni economiche, energetiche, ecc… Naturalmente esistono delle alternative per rinfrescare la casa.

Bere tanta acqua non basta

In questa stagione le docce sembrano non bastare mai e nemmeno tenere a portata di mano un panno fresco con cui rinfrescarsi. Non tutti poi possono permettersi di trascorrere le giornate in piscina o trasferirsi al mare o in montagna nei mesi estivi. Per questo è necessario adottare dei rimedi per sostenere l’ondata di caldo che sta cuocendo tutta Europa.

Oltre a bere molta acqua e a tenere una dieta ricca di frutta e verdura ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono utilizzare per rendere l’ambiente domestico un po’ più comfortevole.

Non è necessario spendere tanto